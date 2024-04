I Negramaro sono tornati con un nuovo singolo, “Luna Piena”, disponibile in radio e in digitale da venerdì 19 aprile. Il brano, prodotto da Simonetta, è un ritorno alle grandi hit cariche di energia, freschezza e voglia di ballare.

La band, dopo la partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “Ricominciamo Tutto”, è stata a Berlino nel mese di marzo, per registrare il nuovo album negli Hansa Studios. Il videoclip di “Luna Piena” ritrae la band performare proprio in una delle storiche sale degli Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artisti della storia della musica mondiale. A seguire l’audio in streaming, testo e significato della canzone.

Ecco il testo di “Luna piena”, canzone dei Negramaro.

A volte, sai, mi manca l’aria

Se penso a quanta me ne hai tolta

Quando ti ho vista ieri sera

Entrare dalla porta

Ci ho messo forse più di un’ora

A scegliere la faccia giusta

Ma tanto, già lo so, lo fai apposta

Ci provo, rido e tu fai la seria

E mandi su per aria ogni tentativo inutile

Inventi un’altra scusa per andare ancora via da me

Come fosse quella buona

La volta in cui tu resti buona

E voltandomi le spalle mi dirai: “Buona fortuna”

Amore via da me

Non c’è nessuna

Quando mi penserai

Guarda la luna

Le tue mani sono satelliti che volano in orbita

Perlustrano le galassie intorno alla luna

Che si accende e si spegne come una lampadina

Sola, sola nel mezzo della notte più scura

Più scura di me

Hai voglia di ridarmi indietro

Il corpo, il cuore e pure il fiato

Mi è uscito dalla bocca, prego?

Ti giuro sarei sprofondato

Mandando su per aria ogni tentativo inutile

Invento un’altra scusa per andare solo via da te

Ma non era quella buona

La volta in cui ti avevo ancora

E se ti perdo tra le stelle mi dirai: “Prendine una”

E se mi penserai

Prendi la luna

Le tue mani sono satelliti che volano in orbita

Perlustrano le galassie intorno alla luna

Che si accende e si spegne come una lampadina

Sola, sola nel mezzo della notte più scura

Più scura di me

Continua a credere che

Vita proprio ce n’è

Anche nella parte scura

Bastiamo soli io e te

Come una strana creatura

Proviamo a splendere

Che notte da luna piena

Le tue mani sono satelliti che volano in orbita

Perlustrano le galassie intorno alla luna

Guarda dall’altra parte che si vede l’America

Nella notte più scura

Più scura di me

Nella notte più scura

Più scura, più scura

Più scura di me

Brilla la luna