Annalisa in concerto al Palazzo dello Sport a Roma domenica 21 aprile 2024: la scaletta e l’ordine delle canzoni, orario e come arrivare

Annalisa sarà in concerto stasera, 21 aprile 2024, al Palazzo dello Sport a Roma. La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci, creative Director, Lighting e Show Designer, classe 94, che ha lavorato con artisti quali Skrillex, The Weeknd, Travis Scott, Janet Jackson, Martin Garrix, Achile Lauro, Fedez oltre per eventi musicali internazionali , che ha creato un ambiente capace di riflettere un concetto di vorticosità dell’esistenza umana, affiancata al principio evolutivo di un’artista che attraversando ostacoli e difficoltà, nasce, si evolve e matura, sulla base di uno spirito artistico che si definisce nel tempo.

Sul palco con Annalisa i suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino( keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads), oltre a 12 ballerini diretti da Simone Baroni che attraverso coreografie intense ed avvolgenti sono in grado di mescolarsi alle sonorità di Annalisa e ne determinano l’intensità e la potenza, il tutto su un palco maestoso che abbraccia il pubblico con una lunga passerella centrale.

A seguire la scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Annalisa al Palazzo dello Sport a Roma, come arrivare, orario e informazioni sui biglietti.

La scaletta di Annalisa in concerto al Palazzo dello Sport a Roma, 21 aprile 2024

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani (Annalisa feat. Mr. Rain cover)

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the MoonNuda

Stelle

Bollicine

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics cover)

Eva+Eva

Ti dico solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Annalisa al Palazzo dello Sport a Roma

Il concerto di Annalisa al Palazzo dello Sport a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 21 aprile 2024.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.