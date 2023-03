Altissima l’attesa per il concerto di Roger Waters a Milano, al Forum di Assago, in calendario lunedì 27 marzo 2023. Musicista, cantautore e compositore inglese, ha co-fondato i Pink Floyd, come bassista, nel 1965. Dopo l’addio del cantautore Syd Barrett nel 1968, Waters divenne anche autore, co-cantante e leader della band fino alla decisione di abbandonarla, nei primi anni Ottanta. E in questo tour, Roger Waters celebrerà proprio la sua presenza nei Pink Floyd (con una serie di brani storici come ‘Wish you were here’ e ‘Money’). This Is Not a Drill è il settimo tour live del cantautore inglese ed era previsto inizialmente nel 2020 ma fu rimandato a causa della pandemia da Covid-19. A seguire potete trovare tutte le informazioni sull’evento live al Forum di Assago, dalla scaletta del concerto ai biglietti ancora disponibili.

La scaletta di Roger Waters a Milano, 27 marzo 2023

L’inizio del concerto è previsto per le 20.30. Qui sotto l’ordine di esibizione dei brani, la scaletta completa.

Comfortably Numb

The Happiest Days of Our Lives

Another Brick in the Wall, Part 2

Another Brick in the Wall, Part 3

The Powers That Be

The Bravery of Being Out of Range

The Bar

Have a Cigar

Wish You Were Here

Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-VII, V)

Sheep

In the Flesh

Run Like Hell

Déjà Vu

Déjà Vu (Reprise)

Is This the Life We Really Want?

Money

Us and Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

Two Suns in the Sunset

The Bar (Reprise)

Outside the wall

Roger Waters a Milano, 27 marzo 2023, biglietti

Sono ancora disponibili pochi biglietti per il concerto di Roger Waters a Milano. Il Settore Numerato 1 costa 149.50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Forum di Assago, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.