Il Concerto del Primo Maggio 2021 parte oggi, dalle 16.30, e sarà possibile seguirlo in tv, in onda su Rai 3 e in streaming su RaiPlay.

Dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, sul palco, a condurre l’evento saranno Stefano Fresi con la partecipazione speciale di Ambra Angiolini e Lillo, dopo il boom e il successo ottenuto con “Lol, Chi ride è fuori” in onda su Amazon Prime.

Molti numerosi gli artisti che si esibiranno dalle 16.30 fino a mezzanotte, con una breve pausa di un’ora tra le 19 e le 20. Ecco il cast, vi aggiorneremo sulla scaletta non appena possibile. Al momento, non è stato ancora rivelato l’ordine di esibizione degli artisti.

Alex Britti & Flavio Boltro, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez Ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, LP. L’orchestraccia, La Rappresentante Di Lista , Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noel Gallagher, Noemi, Orchestra Multietnica Di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrongonyou.

Tra le anticipazioni, Max Gazzè questa sera sul palco del Primo Maggio regalerà un omaggio all’amico di una vita Erriquez, voce e anima della Bandabardò, scomparso lo scorso 15 febbraio. Gazzè insieme alla Magical Mystery Band (Daniele Silvestri, Fabio Rondanini,Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, e Daniele Fiaschi e Daniele “Il Mafio” Tortora) si esibirà sulle note di “Beppeanna” accompagnato anche da Piero Pelù e Finaz, chitarrista della Bandabardò. Il palco del 1 Maggio rivivrà le note Max Gazzè e Daniele Silvestri erano molto legati al cantautore, tanto che il nuovo album prodotto insieme “La matematica dei rami”, riporta proprio una dedica all’amico scomparso. Insieme a loro e agli altri musicisti della Magical Mystery Band, ci saranno anche Finaz la storica chitarra della Bandabardò che con Erriquez aveva trascorso tutta la sua vita artistica, e Piero Pelù che con loro aveva avuto un rapporto da lui stesso definito “di fratellanza”, condividendo tournée e concerti.

