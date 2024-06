Il tour dei Pooh “Amici x sempre – Estate 2024” farà il suo esordio stasera, 11 giugno 2024, alle Terme di Caracalla a Roma. Dopo il grande successo dei live che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, la band e pronta a tornare a grande richiesta anche nel 2024 con “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”, oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia. Inoltre, il 5 e 6 luglio la band che ha fatto la storia della musica italiana suonerà per la prima volta nella magica Piazza San Marco di Venezia per due serate evento che si preannunciano imperdibili. In vista di questo doppio appuntamento dalla suggestiva cornice di Venezia, i Pooh ricordano:

“La prima volta che siamo venuti a Venezia era il 1976 e abbiamo realizzato uno shooting fotografico proprio in Piazza San Marco per festeggiare i primi 10 anni della nostra carriera. Siamo rimasti ovviamente incantati dalla bellezza e dall’unicità di questo capolavoro a cielo aperto che è Venezia. Non avremmo mai pensato allora che 50 anni dopo ci saremmo ritrovati a suonare in questo luogo magico, abbiamo avuto la fortuna di esibirci in tutto il mondo nei nostri 60 anni di carriera ma crediamo che l’emozione di suonare a San Marco per la prima volta sarà davvero incredibile”

La scaletta dei Pooh in concerto alle Terme di Caracalla a Roma, 11 giugno 2024

Non è ancora stata resa nota la scaletta ufficiale del tour 2024 dei Pooh, essendo quella di stasera la prima data. Ma potrebbe essere molto simile a quella dei precedenti live:

Amici per sempre

Canterò per te

Stai con me

Rotolando respirando

Giorni infiniti

Dove comincia il sole (Parte I)

Dove comincia il sole (Parte II)

Isabel

L’aquila e il falco

L’ultima notte di caccia

Eleonora mia madre

Il tempo, una donna, la città

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

In diretta nel vento

Noi due nel mondo e nell’anima

La mia donna

L’anno, il posto, l’ora

Io e te per altri giorni

Infiniti noi

Parsifal, 1ª parte

Parsifal, 2ª parte

Vieni fuori

In silenzio

Alessandra

Quando una lei va via

Nascerò con te

Piccola Katy

Risveglio

Viva

Grandi speranze

Il ragazzo del cielo

Lettera da Berlino est

Dall’altra parte

Tu dov’eri

Orient express

Notte a sorpresa

Cercando di te

Ci penserò domani

Incredibilmente giù

Ali per guardare, occhi per volare

Mediterraneo

Maria Marea

Pierre

40 primavere

Solo voci

Uomini soli

Io sono vivo

Noi siamo in pericolo

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Se c’è un posto nel tuo cuore

Pensiero

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto dei Pooh a Roma, 11 giugno 2024

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto dei Pooh alle Terme di Caracalla a Roma. Il prezzo parte dai 49 euro per il Settore E fino ai 95 euro del settore A. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.