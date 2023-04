I Maneskin si esibiranno stasera, 3 aprile 2023, al Forum di Assago, a Milano. Il concerto fa parte del loro “Loud Kids Tour” che sta infiammando l’Italia e anche l’Europa, con sold out e grande riscontro da parte del pubblico. La band ha conquistato il successo internazionale grazie alla vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 che li ha fatti conoscere in larga scala, arrivando persino ad aprire il concerto dei Rolling Stones. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sulla scaletta del concerto del 3 aprile 2023 e le informazioni sui biglietti.

La scaletta dei Maneskin in concerto a Milano, al Forum di Assago

Il concerto dei Maneskin inizierà alle 21 al Forum di Assago, a Milano.

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

Maneskin, biglietti del concerto al forum di Assago, 3 aprile 2023

Non sono più disponibili biglietti per la data dei Maneskin a Milano, al Forum di Assago, lunedì 3 aprile 2023. Il concerto è sold out.

Come arrivare al Forum di Assago (Mi) per il concerto dei Maneskin

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.