La scaletta di Laura Pausini all’Inalpi Arena sabato 30 novembre 2024 farà felici i fan della popstar che ha saputo ottenere il successo anche all’estero, oltre i confini nazionali. L’ultima leg invernale che chiude questo progetto live conferma il sodalizio tra eccellenze: la direzione artistica del World Winter Tour 2024 è firmata dalla stessa Laura con Luca Tommassini, la direzione musicale è di Paolo Carta, le luci di Francesco De Cave e lo styling di Susanna Ausoni, che per la due date londinesi rinnova completamente l’immagine dell’artista, e promette di stupire anche nelle prossime tappe. Al fianco di Laura sul palco una band di 7 musicisti e 4 coristi, e un corpo di ballo di 4 ballerini, la cui immagine è curata per tutti da Amina Lombroni, mentre i contributi video degli schermi sono realizzati da Eddy Angelelli e il suo team.

Scaletta canzoni di Laura Pausini a Torino, Inalpi Arena, concerto 30 novembre 2024

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Ciao

Tutte le volte / Frasi a metà / Io canto / Un’emergenza d’amore (Medley Rock)

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley Personale)

Resta in ascolto

E ritorno da te

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

Ti porterai lontano / Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / In assenza di te / It’s Not Goodbye (Medley Romantico)

Tra te e il mare

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley 2000)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è

Il concerto inizierà alle 21. La data a Torino è sold out e non sono disponibili ulteriori biglietti per la data del 30 novembre 2024.

Come arrivare alla Inalpi Arena a Torino

In auto:

Da Milano o dalle città a est di Torino (A4 Milano-Torino):

Prendi l’autostrada A4 in direzione Torino.

All’altezza di Torino, prendi l’uscita Corso Giulio Cesare.

Segui le indicazioni per il Pala Alpitour o lo Stadio Olimpico, che si trovano nelle vicinanze della Inalpi Arena.

Da sud (A21 Piacenza-Torino):

Prendi l’autostrada A21 in direzione Torino.

Segui le indicazioni per l’uscita verso la Tangenziale Sud.

Prendi l’uscita per Corso Unità d’Italia e prosegui verso il quartiere Santa Rita, dove si trova l’arena.

Da ovest (A32 Frejus-Torino):

Segui l’autostrada A32 verso Torino.

Prendi la Tangenziale di Torino e segui le indicazioni per la zona Lingotto o Santa Rita.

Con i mezzi pubblici:

Tram:

Prendi la linea 4 in direzione Piazza Bengasi e scendi a Corso Unione Sovietica. Da lì è possibile camminare fino all’arena.

Autobus:

Puoi prendere il bus linea 10 o linea 17 che fermano nelle vicinanze.

In particolare, scendere alle fermate Corso Unione Sovietica o Via Filadelfia e camminare fino all’arena.

L’Inalpi Arena si trova nella zona del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (zona Santa Rita), vicino allo Stadio Olimpico e al Pala Alpitour.