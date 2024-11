Sarò il Palasele di Eboli ad ospitare stasera, 13 novembre 2024, il concerto di Laura Pausini. La cantante ha festeggiato l’inizio dell’ultima leg della sua decima tournée mondiale, il WORLD TOUR WINTER 2024, con la prima data a Londra all’O2 Shepherd’s Bush Empire, incendiando il palcoscenico con uno show che la conferma al vertice del panorama musicale internazionale.

Due ore e mezza di musica senza sosta, che l’artista italiana più premiata al mondo ha condiviso con un pubblico in delirio, alternando le hit più famose ad alcuni dei brani dell’ultimo album, Anime Parallele, tra cui il singolo CIAO/CHAO, pubblicato a settembre, scritto fra gli altri con Sam Smith e prodotto da Fraser T. Smith e Paolo Carta.

Il LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023 2024, ha preso il via il 27 febbraio 2023, con una speciale maratona live di 24 ore, tra New York, Madrid e Milano, per espandersi a raggera prima nelle storiche piazze di Venezia e Siviglia, poi nei palazzetti e nelle arene più importanti di tutto il mondo, con risultati straordinari: dopo il boom della leg italiana, infatti, la tournée ha registrato un sold out di 450.000 spettatori, tra Europa, Sud America e tutte le città degli Stati Uniti, passando da Houston a Los Angeles, da Orlando a Miami, Chicago e chiudendo infine nella Grande Mela, con un trionfale show in cinque lingue tenutosi lo scorso 6 aprile al The Theater at Madison Square Garden.

L’ultima leg invernale che chiude questo progetto live conferma il sodalizio tra eccellenze: la direzione artistica del WORLD TOUR WINTER 2024 è firmata dalla stessa Laura con Luca Tommassini, la direzione musicale è di Paolo Carta, le luci di Francesco De Cave e lo styling di Susanna Ausoni, che per la due date londinesi rinnova completamente l’immagine dell’artista, e promette di stupire anche nelle prossime tappe. Al fianco di Laura sul palco una band di 7 musicisti e 4 coristi, e un corpo di ballo di 4 ballerini, la cui immagine è curata per tutti da Amina Lombroni, mentre i contributi video degli schermi sono realizzati da Eddy Angelelli e il suo team.

Lo show, suddiviso in tre blocchi che ripercorrono presente, futuro e passato del suo repertorio, si arricchisce di altri due inediti che si alterneranno a sorpresa nelle varie città: Ti porterai lontano, brano scritto da Levante e All’amore nostro, firmato da Aiello.

Riservata alle date italiane l’iniziativa “IL MIO PALCO: IL TUO PALCO”: Laura Pausini sceglie di regalare a otto giovani promesse della musica italiana l’opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia. Un gesto concreto, che evidenzia la sua attenzione verso l’evoluzione del panorama musicale e il suo desiderio di creare una sinergia tra generazioni diverse di artisti. La scelta è avvenuta attraverso una ricerca online da parte della stessa Laura, che ha selezionato personalmente gli artisti, premiando talento e autenticità. Già annunciati i primi quattro artisti, STE, Leonardo Lamacchia, Guera ed Erio apriranno rispettivamente le tappe di Eboli, Bari, Roma e Livorno.

La scaletta di Laura Pausini ad Eboli, concerto 13 novembre 2024

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Ciao

Tutte le volte / Frasi a metà / Io canto / Un’emergenza d’amore (Medley Rock)

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley Personale)

Resta in ascolto

E ritorno da te

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

Ti porterai lontano / Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / In assenza di te / It’s Not Goodbye (Medley Romantico)

Tra te e il mare

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley 2000)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è

Il concerto inizierò alle 21. Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il live ad Eboli. Si parte dai 79 euro per la Gradinata non numerata fino a 120 euro per la Platea Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al Palasele di Eboli

Per raggiungere il Palasele di Eboli in auto e con i mezzi, ecco le indicazioni:

In auto

Da Napoli (circa 90 km, 1 ora):

Prendi l’autostrada A3 Napoli-Salerno in direzione sud.

Continua sulla A2 del Mediterraneo (Salerno-Reggio Calabria).

Esci a Eboli e segui le indicazioni per il Palasele.

Da Salerno (circa 35 km, 30 minuti):

Imbocca la A2 del Mediterraneo in direzione sud verso Reggio Calabria.

Esci a Eboli e segui le indicazioni per il Palasele.

Da Roma (circa 300 km, 3 ore):

Prendi l’autostrada A1 in direzione Napoli, quindi passa sulla A3 Napoli-Salerno e poi la A2 verso Reggio Calabria.

Esci a Eboli e segui le indicazioni per il Palasele.

Con i mezzi pubblici

Treno:

Prendi un treno per la stazione ferroviaria di Eboli, collegata alle principali città campane e a Roma.

Dalla stazione di Eboli puoi raggiungere il Palasele in taxi o con autobus locali.

Autobus:

Diverse compagnie di autobus collegano Salerno e Napoli con Eboli. Verifica gli orari su siti come Busitalia e FlixBus.

Una volta arrivato a Eboli, puoi prendere un autobus locale o un taxi fino al Palasele.