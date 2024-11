Concerto 19 novembre 2024, Laura Pausini a Roma: scaletta delle canzoni, orario, come arrivare al Palazzo dello Sport

Concerto di Laura Pausini al Palazzo dello Sport a Roma, stasera 19 novembre 2024. Ad aprire il concerto sarà Guera.

La cantante è pronta per l’ultima leg invernale che chiude questo progetto live e che conferma il sodalizio tra eccellenze: la direzione artistica del WORLD TOUR WINTER 2024 è firmata dalla stessa Laura con Luca Tommassini, la direzione musicale è di Paolo Carta, le luci di Francesco De Cave e lo styling di Susanna Ausoni, che per la due date londinesi hanno rinnovato completamente l’immagine dell’artista, e promette di stupire anche nelle prossime tappe. Al fianco di Laura sul palco una band di 7 musicisti e 4 coristi, e un corpo di ballo di 4 ballerini, la cui immagine è curata per tutti da Amina Lombroni, mentre i contributi video degli schermi sono realizzati da Eddy Angelelli e il suo team.

Lo show, suddiviso in tre blocchi che ripercorrono presente, futuro e passato del suo repertorio, si arricchisce di altri due inediti che si alterneranno a sorpresa nelle varie città: Ti porterai lontano, brano scritto da Levante e All’amore nostro, firmato da Aiello.

Il gran finale è uno speciale show di Capodanno, ultima delle tre date previste in Sicilia, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare scegliendo Messina come ultimo step di questa memorabile tournée.

La scaletta delle canzoni di Laura Pausini a Roma, concerto 19 novembre 2024

Ecco la scaletta del concerto di Laura Pausini su Soundsblog.it.

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Ciao

Tutte le volte / Frasi a metà / Io canto / Un’emergenza d’amore (Medley Rock)

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi (Medley Personale)

Resta in ascolto

E ritorno da te

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

Ti porterai lontano / Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / In assenza di te / It’s Not Goodbye (Medley Romantico)

Tra te e il mare

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio (Medley 2000)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Laura Pausini al Palazzo dello Sport a Roma. Si parte da 49 euro per il Terzo Anello Laterale con Scarsa visibilità fino ai 100 euro della Tribuna centrale. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Per arrivare al Palazzo dello Sport a Roma (noto anche come PalaLottomatica), che si trova nel quartiere EUR, hai diverse opzioni, sia in auto che con i mezzi pubblici.

In auto:

Da Roma centro:

Prendi la Via Cristoforo Colombo in direzione sud (EUR). Dopo circa 8 km, arriverai all’EUR e troverai il Palazzo dello Sport sulla sinistra.

Dal Grande Raccordo Anulare (GRA):

Esci all’uscita n. 26 (Via Cristoforo Colombo), e prosegui verso il centro città. Troverai il Palazzo dello Sport sulla destra dopo pochi chilometri.

Parcheggio: Ci sono alcuni parcheggi disponibili nei pressi del Palazzo dello Sport e nell’area dell’EUR, ma è consigliabile arrivare in anticipo, soprattutto durante eventi.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la Linea B (blu) e scendi alla fermata EUR Palasport. Da lì, il Palazzo dello Sport è a circa 5-10 minuti a piedi.

Bus:

Diverse linee di autobus fermano nei pressi del Palazzo dello Sport. Le linee principali sono 30, 714, 780 e 791, che collegano l’area dell’EUR con diverse zone di Roma.