Seconda e ultima data di John Legend in Italia. Il cantante si esibirà stasera, 11 giugno 2024, all’Anfiteatro Scavi di Pompei. Dopo il successo alle Terme di Caracalla, ecco l’altra suggestiva cornice per il live dell’artista, pronto a intrattenere il pubblico con alcuni suoi brani simbolo della sua carriera (tra questi, ovviamente, l’immancabile “All of me”) e anche con cover importanti impreziosite e reinterpretate sul palco. Si potranno ascoltare pezzi di Bruce Springsteen e Aretha Franklin, in un mosaico di canzoni che comporranno la scaletta di questa serata evento. A seguire potete leggere l’ordine delle canzoni e le informazioni sui biglietti.

L’ultimo disco pubblicato di John Legend è uscito il 9 settembre 2022 e si intitola “Legends“. In America non è andato oltre la 59esima posizione della Billboard 200. Tre i singoli estratti dall’album per anticipare il progetto: “Dope”, uscito a maggio, “Honey”, rilasciato a giugno e “All she wanna do” condiviso ad agosto del 2022.

La scaletta di John Legend in concerto a Pompei, 11 giugno 2024

Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni di John Legend in concerto a Pompei.

Let’s Get Lifted Again / You & I (Nobody in the World) / Ooh Laa

Tonight (Best You Ever Had)

Mary, Don’t You Weep (Aretha Franklin cover)

Take My Hand, Precious Lord (Thomas A. Dorsey cover)

Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfunkel cover)

Ribbon In The Sky (Stevie Wonder cover)

Stay With You

God Only Knows (The Beach Boys cover)

Dancing in the Dark (Bruce Springsteen cover)

Never Let Me Down / Slum Village / American Boy

Used to Love U

Ordinary People

Wonder Woman

Redemption Song (Bob Marley & The Wailers cover)

What’s Going On (Marvin Gaye cover)

Glory (Common & John Legend cover)

UMI Says (Yasiin Bey cover)

All of Me

Il concerto di John Legend inizierà alle 21.

Biglietti per John Legend in concerto a Pompei, 11 giugno 2024

Il concerto di John Legend a Pompei è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data dell’11 giugno 2024.