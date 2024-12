Il concerto di venerdì 13 dicembre 2024 di Gigi D’Alessio a Casalecchio di Reno (Bologna) vede una scaletta ricca dei successi più noti del cantautore napoletano. L’artista è impegnato in una serie di live nei Palasport e, a seguire, potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e come arrivare all’Unipol Arena.

Scaletta canzoni di Gigi D’Alessio a Bologna, concerto 13 dicembre 2024

Vivi

Non mollare mai 2024

‘O posto d’Annare’

Un cuore ce l’hai

La donna che vorrei

Un nuovo bacio

Anna se sposa, 30 canzoni, Meza bugia

Senza tuccà

Quanti amori

Te voglio bene ancora

Spiegame cherè

Nu dispietto

Si te sapesse dicere

Un cuore malato 2024

Non dirgli mai

Sei Importante, Non Riattaccare, Dove sei, Il Cammino Dell’Età, Quando La Mia Vita Cambierà

Assaje

Le Mani, Insieme A Lei, Io Che Non Vivo, Ora

Io vorrei

Fra

Primo appuntamento

Una Notte Al Telefono, Liberi Da Noi, Amore Mio, L’Amore Che Non C’è

Di Notte, Annarè

Una magica storia d’amore

Miele

Como suena el corazón

Mon amour

Fotomodelle un po’ povere, Sotto le lenzuola, Buongiorno, Napule

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti per la data del 13 dicembre, clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna)

Per arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno sia in auto che con i mezzi pubblici, ecco le indicazioni:

In auto

L’Unipol Arena si trova a circa 2 km dall’uscita Casalecchio di Reno dell’autostrada A1. Segui le indicazioni per la struttura una volta uscito dall’autostrada. È disponibile un parcheggio con circa 5.000 posti auto al costo di circa 10€ (non prenotabile, quindi conviene arrivare in anticipo per trovare posto

Con i mezzi pubblici:

Treno: Puoi prendere il treno suburbano dalla Stazione Centrale di Bologna (linea Bologna-Vignola) e scendere alla fermata Casalecchio Garibaldi. Da lì, l’arena è raggiungibile a piedi in circa 15 minuti​

Autobus: Le linee autobus 83, 671 e 85 collegano la stazione di Bologna all’arena