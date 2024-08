Geolier si esibirà stasera, 12 agosto 2024, a Gallipoli (Lecce) in occasione dell’Oversound Music Festival, giunto alla sua quarta edizione. Per un totale di 18 eventi di musica live, Oversound Music Festival si riconferma un esplosivo collettore di generi musicali: dal cantautorato al rap e dal pop alla dance, pronto ad accogliere in perfetto stile fusion i più disparati appassionati di musica, per un’estate dal sound bollente e vibrante.

Salvatore Pagano, Amministratore Delegato PM Eventi S.r.l. ha dichiarato:

“Oversound Music Festival nasce dall’esperienza pluriennale di PM Eventi nella produzione e organizzazione di grandi eventi live, nel panorama nazionale e internazionale. Il format nasce in Puglia nel 2021 dall’esigenza di promuovere la bellezza del territorio e il suo sviluppo turistico. Nel 2023 abbiamo raggiunto anche Basilicata e Campania, così oggi possiamo affermare che Oversound Music Festival sia diventato il Festival di riferimento di grandi eventi live in Sud Italia. La crescita è esponenziale, basti pensare ad una utenza di 80.000 persone previste quest’anno, rispetto alle 20.000 del 2021. Un dato che ci rende molto orgogliosi.”

A seguire tutte le anticipazioni e informazioni sul concerto di Geolier in programma lunedì 12 agosto 2024 al Parco Gondar – Lungomare Galileo Galilei a Gallipoli (Lecce).

La scaletta del concerto di Geolier a Gallipoli (Lecce), 12 agosto 2024

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat tu

Me vulev fa ruoss

Scumpare

Moncler

Ricchezze

Episodio d’amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Capo

Maradona

I p me tu p te

Ricchezza

X Caso/M Manc

El pipe de oro

Napoletano

Come vuoi

Chiagne

2 secondi

Il male che mi fai

L’ultima poesia

So fly

Cadillac

Amo ma chi t sap

Narcos

P Secondigliano

Io t’o giur’

Una vita fa

Dio lo sa

Già lo sai

Scumpar

Nu parl, Nu sent, Nu vec

Finché non si muore

Na catena

Vogl sul a te

Campioni in Italia

Give you my love

Il concerto inizierà alle 21,30. Il live è sold out, non sono più disponibili biglietti.