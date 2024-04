La scaletta di Gazzelle in concerto a Torino, informazioni biglietti, orari e come arrivare

Nuovo appuntamento con Gazzelle in tour stasera, 7 aprile 2024, alla Inalpi Arena e Torino e nuovo sold out per il cantautore, recentemente in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Tutto qui”. Il tour “Dentro x sempre” continua a macinare ottimi riscontri da parte del pubblico, assicurando diversi “tutto esaurito” per le date in calendario dell’artista. A seguire potete leggere la scaletta del concerto di Gazzelle a Torino, con l’ordine di esecuzione delle canzoni, informazioni sui biglietti e sull’orario di inizio del live. Inoltre, le indicazioni su come arrivare alla Inalpi Arena a Torino.

La scaletta del concerto di Gazzelle a Torino

Fottuta canzone

Però

Vita Paranoia

Sbatti

Qualcosa che non va

Blu

Nmrpm

Non lo dire a nessuno

IDEM

Scusa

Settembre

Coprimi le spalle

Nero / Ora che ti guardo bene / Coltellata (Acoustic)

Scintille (Acoustic)

Meglio così

Sopra

Zucchero filato

Flavio

Smpp

Una canzone che non so

E pure…

La prima canzone d’amore

Punk

Tutta la vita

Quella te

Tutto qui

Destri

Non sei tu

Il live inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Gazzelle alla Inalpi Arena a Torino

Il concerto di Gazzelle a Torino è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 7 aprile 2024 alla Inalpi Arena.

Come arrivare alla Inalpi Arena a Torino

Ecco le indicazioni su come arrivare alla Inalpi Arena a Torino per il concerto di Gazzelle, in auto e con i mezzi.

Ecco come arrivare alla Inalpi Arena a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare alla Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) in pochi minuti.