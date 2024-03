Tappa al Mandela Forum di Firenze per Gazzelle, impegnato nei live del suo tour “Dentro X Sempre”. Cantautore con una delle voci più amate e sincere della sua generazione, poetico, romantico e spiazzante, le canzoni di Gazzelle contano oltre un miliardo di stream, 25 dischi d’oro e 23 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. L’artista si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos. Inoltre, ha partecipato al Festival di Sanremo 2024, per la prima volta, con la l’intensa ballad “Tutto qui“. Il suo tour include 11 date che ha visto ottenere tutti sold out e ben tre date nella sua Roma, spesso protagonista e al centro delle sue canzoni. Ultimo appuntamento previsto il 16 maggio 2024 all’Arena di Verona.

Nell’estate 2024, Gazzelle sarà impegnato in tour nella date outdoor con l’esordio a Padova il 4 luglio e l’ultima tappa prevista il 15 agosto ad Olbia al Red Valley Festival.

A seguire tutte le informazioni sul concerto in programma stasera, 21 marzo 2024, al Forum Mandela a Firenze, con la scaletta delle canzoni, biglietti e orario di inizio del live.

La scaletta delle canzoni di Gazzelle in concerto a Firenze al Forum Mandela, 21 marzo 2024

Ecco la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani di Gazzelle in concerto al Mandela Forum a Firenze, giovedì 21 marzo 2024. Il live inizierà alle 21.

Fottuta canzone

Però

Vita Paranoia

Sbatti

Qualcosa che non va

Blu

Nmrpm

Non lo dire a nessuno

IDEM

Scusa

Settembre

Coprimi le spalle

Nero / Ora che ti guardo bene / Coltellata (Acoustic)

Scintille (Acoustic)

Meglio così

Sopra

Zucchero filato

Flavio

Smpp

Una canzone che non so

E pure…

La prima canzone d’amore

Punk

Tutta la vita

Quella te

Tutto qui

Destri

Non sei tu

Biglietti per Gazzelle in concerto a Firenze al Forum Mandela, 21 marzo 2024

Come già anticipato, il concerto di Gazzelle al Mandela Forum a Firenze è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di giovedì 21 marzo 2024.

Come arrivare a Firenze al Mandela Forum, in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al concerto di Gazzelle al Mandela Forum a Firenze, in calendario il 21 marzo 2024.

In autobus

Linee 10, 17, 2

In aereo

Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’.

Dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece, ecco le indicazioni.

Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)