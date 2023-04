Eros Ramazzotti a Roma, 6 aprile 2023. Nuova data per il “Battito Infinito World Tour” che, stasera, si ferma nella Capitale per una data sold out. Il cantautore si esibirà al Palazzo dello Sport con i suoi più grandi successi, le hit che lo hanno portato ad essere riconosciuto internazionalmente, insieme ai pezzi più recenti, tratti dal suo ultimo disco, “Battito infinito” (che dà il nome al tour). Qui sotto tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti per la tappa romana.

Eros Ramazzotti a Roma, la scaletta del concerto

A seguire la scaletta con tutte le canzoni che Eros Ramazzotti eseguirà al Palazzo dello Sport a Roma:

Battito infinito

Gli ultimi romantici

Sono

Dove c’è musica

Quanto amore sei

Un’emozione per sempre

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Ritornare a ballare

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Solo con te

L’uragano Meri

Terra promessa

Una storia importante

Adesso tu

Un’altra te

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un attimo di pace

Ti sposerò perché

Più bella cosa

Eros Ramazzotti a Roma, info biglietti

Non sono più disponibili posti per il concerto di Eros Ramazzotti a Roma. Il live è sold out.

Palazzo dello Sport a Roma, come raggiungerlo in auto e con i mezzi

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui proseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.