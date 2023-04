Concerto di Eros Ramazzotti, stasera, 4 aprile 2023, al Mandela Forum a Firenze, con una nuova data del world tour “Battito infinito”. Il cantante porterà sul palco alcuni dei suoi più noti successi della sua carriera (da “Più bella cosa” a “Una storia importante”) ed eseguendo, dal vivo, anche i pezzi più recenti tratti dal suo ultimo disco, Battito Infinito. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Firenze, 4 aprile 2023

Ecco la scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Firenze, martedì 4 aprile 2023:

Battito infinito

Gli ultimi romantici

Sono

Dove c’è musica

Quanto amore sei

Un’emozione per sempre

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Ritornare a ballare

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Solo con te

L’uragano Meri

Terra promessa

Una storia importante

Adesso tu

Un’altra te

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un attimo di pace

Ti sposerò perché

Più bella cosa

Biglietti Eros Ramazzotti a Firenze, 4 aprile 2023

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per Eros Ramazzotti in concerto al Mandela Forum a Firenze. Si parte dai 52 euro per la zona Parterre in piedi fino ai 90 euro del Primo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Mandela Forum a Firenze, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al concerto di Eros Ramazzotti al Mandela Forum a Firenze:

In autobus

Linee 10, 17, 2

In aereo

Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’.

Dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece:

Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)