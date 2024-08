Emma è attesa stasera, 8 agosto 2024, a Roccella Ionica, al Teatro al Castello, per una nuova data del suo tour estivo. Una scaletta che include i brani più recenti tratti dal suo ultimo disco, Souvenir, e gli ultimi brani come “Apnea” (presentata al Festival di Sanremo 2024) e “Femme Fatale”, il pezzo rilasciato per l’estate (insieme alla collaborazione in “Ho voglia di te”).

Il disco “Souvenir” ha visto Emma collaborare con Katoo, Davide Simonetta, Drillionaire, Zef, Simone Privitera (Simon Says), Jacopo Ettorre, Paolo Antonacci, Francesco Tarducci, Federica Abbate, Franco126, Takagi e Ketra, Andrea Bonomo, Riccardo Scirè. A partire dal 10 novembre scorso, la cantante ha presentato il nuovo progetto al suo pubblico con alcuni speciali appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni di “SOUVENIR”.

Ad aprile 2023 ha pubblicato “Mezzo Mondo”, brano che ha segnato la strada del suo nuovo ritorno musicale e certificato platino in poche settimane. La scorsa estate è stata protagonista insieme a Tony Effe con il brano “Taxi sulla Luna” (certificato doppio platino), che ha raggiunto oltre 65 Milioni di stream totali.

La scaletta di Emma in concerto a Roccella Jonica (Reggio Calabria), giovedì 8 agosto 2024

MEZZO MONDO

Che sogno incredibile

Stupida allegria

CAPELLI CORTI

INIZIAMO DALLA FINE

CARNE VIVA

Mi parli piano / Arriverà / Folle paradiso / Sembra strano / Io son per te l’amore / Con le nuvole (Medley)

Apnea (Acoustic)

AMORE CANE

INTERVALLO

Sbagliata ascendente leone / Dimentico tutto / L’amore non mi basta / Latina / Amami / Fortuna / Io sono bella / Non è l’inferno / Cercavo amore / La mia città (Medley)

In Italia 2024

Ho voglia di te

TAXI SULLA LUNA

SENTIMENTALE

FEMME FATALE

Apnea

Il concerto di Emma inizierà alle 21.30.

Sono ancora disponibili biglietti a partire da 39 euro (Cavea Laterale Non Numerata) fino ai 59 euro della Tribuna Gold Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.