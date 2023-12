Andrà in onda proprio la sera del 25 dicembre, il concerto di Natale 2023, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione è stata confermata Federica Panicucci, anche quest’anno.

Come riportato anche dal sito ufficiale, Il Concerto di Natale vede la luce, per la prima volta, nel 1993 nell’Aula Paolo VI in Vaticano come strumento per far conoscere il progetto del Vicariato di Roma “50 chiese per Roma 2000” e per raccogliere risorse per la sua realizzazione.

Da allora raccoglie ogni anno grandi artisti di fama internazionale, in una celebrazione unica della festa più amata e più spirituale del mondo.

Ogni anno il Concerto si abbina ad uno o più progetti benefici.

Nel 2017 il Concerto ha celebrato la sua venticinquesima edizione tornando in Vaticano nell’Aula Paolo VI ed è stato trasmesso da Mediaset su Canale 5. Due anni dopo, nel 2019 ha avuto luogo in Aula Nervi in Vaticano il 14 dicembre ed è stato trasmesso da Canale 5 alla vigilia di Natale. Nel 2020 e 2021 il Concerto ha avuto luogo in Auditorium Conciliazione a Roma ed è andato in onda su Canale 5 alla vigilia di Natale. L’edizione speciale della XXX edizione Concerto di Natale per la Pace 2022 è andato in onda su Canale 5 in esclusiva il 1° gennaio 2023 in occasione della Giornata Mondiale per la Pace.

Il Concerto di Natale 2023, invece, è stato registrato il 16 dicembre in Auditorium Conciliazione a Roma e sarà trasmesso la sera del 25 dicembre su Canale 5.

Concerto di Natale 2023, cantanti, ospiti e cast

Il concerto, organizzato dalla Prime Time Promotion con il patrocinio di Roma Capitale e della Fondazione Cultura per l’Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, promette ancora una volta grandi emozioni grazie ad un cast internazionale accompagnato dall’Orchestra Italiana del Cinema: Riccardo Cocciante (Italia), Al Bano Carrisi (Italia), Orietta Berti (Italia), Fabio Rovazzi (Italia), Alexia (Italia), Gemelli di Guidonia (Italia), Raiz (Italia), Matteo Romano (Italia), Christopher Cross (USA), Giusy Ferreri (Italia), Alex Britti (Italia), Marcella Bella (Italia), Alin Stoica (Romania), Viktoria Modesta (UK), Virginia State Gospel Choir (USA), Piccolo Coro Le Dolci Note (Italia) e tanti altri.