Siamo arrivati agli sgoccioli del tour dei Baustelle nei teatri. Questa sera, 8 maggio 2024, tappa a Venezia prima del gran finale, fra due giorni, al Teatro Colosseo a Torino. In totale sono stati inseriti in calendario 12 appuntamenti teatrali per assaporare tuttele sfumature di “Elvis”, il loro ultimo album che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza “rock”. Dopo il successo del tour tutto sold out che li ha visti infiammare i club italiani e dopo aver girato i principali festival della penisola, i Baustelle sono tornati on stage-più sexy e provocatori che mai con uno spettacolo “elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale”, per far risuonare lo spirito rock di “Elvis” nell’atmosfera dei teatri.

Queste le parole nell’annunciare il loro ritorno live nei teatri, alla vigilia della partenza in tour:

Ebbene sì, torniamo sul palco! Portiamo Elvis in teatro. Sarà l’occasione per vestire di abiti nuovi le canzoni di oggi e quelle di ieri. Sarà come amarsi in un locale al buio. Come baciarsi sul velluto o ballare un lento sulla moquette. Sarà elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale. Intimo, bagnato e scuro. Venite, perché solo atti impuri saranno, unici e irripetibili

A seguire la scaletta delle canzoni e le informazioni sui orario e biglietti per il concerto dei Baustelle a Venezia al Teatro Malibran.

La scaletta dei Baustelle in concerto a Venezia, 8 maggio 2024

Amanda Lear

L’amore è negativo

Betty

Lepidoptera

Mademoiselle Boyfriend

Nessuno

Il vangelo di Giovanni

Il futuro

Martina

Alfredo

La vita

Cuore

Il regno dei cieli

Le rane

La guerra è finita

Gli spietati

Un romantico a Milano

Jackie

Contro il mondo

La canzone del riformatorio

La canzone del parco

Andiamo ai rave

Gomma

Charlie fa surf

Il concerto dei Baustelle inizierà alle 21.

Biglietti per i Baustelle in concerto a Venezia, 8 maggio 2024

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto dei Baustelle al Teatro Malibran di Venezia, in calendario mercoledì 8 maggio 2024. Si parte da 40.25 (Visibilità limitata) fino a 51,75 euro per la zona Palco Laterale I, II e III Fila NO Parapetto. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.