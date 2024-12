Scaletta e ordine delle canzoni del concerto di Alessandra Amoroso al Palaflorio di Bari, martedì 3 dicembre 2024: orario, biglietti, come arrivare

Concerto 3 dicembre 2024, Alessandra Amoroso a Bari: scaletta delle canzoni, orario e come arrivare

Dopo l’esordio ad Eboli, Alessandra Amoroso sarà in concerto stasera, 3 dicembre 2024, al Palaflorio di Bari con una nuova tappa del suo “Fino a qui tour”. Un’occasione per ascoltare le canzoni più celebri della cantante dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con “Fino a qui” e i due recenti singoli, “Mezzo rotto” (con BigMama) e “Si mette male”. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare al Palaflorio di Bari.

Scaletta delle canzoni di Alessandra Amoroso a Bari, concerto 3 dicembre 2024

La stessa

Tutto accade

Camera 209

Forza e coraggio

Tutte le volte

Notti blu

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Stupendo fino a qui

Ciao

Prenditi cura di me

Ama chi ti vuole bene

Bellissimo

Amore puro

Difendimi per sempre

Fino a qui

Ale Ale Ale

Si mette male

Mezzo rotto

Sul ciglio senza far rumore

Canzone inutile

Piuma

Sorriso grande

Comunque andare

Trova un modo

Vivere a colori

Immobile

Rimani (brano inedito)

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 3 dicembre 2024.

Come arrivare al Palaflorio di Bari

Il Palaflorio si trova in Viale Archimede, nel quartiere Japigia di Bari. Se vieni da fuori Bari:

In auto

Da Nord o Sud tramite l’autostrada A14: Prendi l’uscita Bari Sud e segui le indicazioni per il centro città.

Prosegui in direzione Tangenziale di Bari (SS16) e prendi l’uscita 15 – Japigia.

Segui le indicazioni per Palaflorio. Troverai il palazzetto ben segnalato nella zona.

In Autobus

Il Palaflorio è ben servito dai mezzi pubblici di Bari:

Dalla Stazione Centrale di Bari:

Puoi prendere l’autobus urbano della linea 12 o 12/ (una variante della linea 12) che porta in Viale Archimede, nelle immediate vicinanze del Palaflorio.

Dall’Aeroporto di Bari:

Prendi il treno navetta Ferrovie del Nord Barese fino alla Stazione Centrale di Bari, poi prendi la linea autobus 12 o 12/ per il Palaflorio.