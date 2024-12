Nuovo appuntamento con Alessandra Amoroso in concerto stasera, 10 dicembre 2023, al Forum di Assago a Milano con il “Fino a qui tour 2024”. Nella data di lunedì 9 dicembre, a raggiungere la cantante sul palco, durante il live, è stata BigMama con la quale ha duettato in estate con il successo “Mezzo rotto”.

A seguire la scaletta delle canzoni, informazioni sui biglietti e come arrivare al Forum di Assago a Milano in auto e con i mezzi.

Scaletta delle canzoni di Alessandra Amoroso a Milano, Forum di Assago, 10 dicembre 2024

La stessa

Tutto accade

Camera 209

Forza e coraggio

Tutte le volte

Notti blu

Fidati ancora di me

Avrò cura di tutto

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Stupendo fino a qui

Ciao

Prenditi cura di me

Ama chi ti vuole bene

Bellissimo

Amore puro

Difendimi per sempre

Fino a qui

Ale Ale Ale

Si mette male

Mezzo rotto

Sul ciglio senza far rumore

Canzone inutile

Piuma

Sorriso grande

Comunque andare

Trova un modo

Vivere a colori

Immobile

Rimani (brano inedito)

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti a partire da 39 euro per il II anello numerato con visibili tà laterale limitata fino a 75 euro per la Tribuna Parterre Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.