Stasera, 30 marzo 2023, Gianni Morandi si esibirà al Palasele a Eboli (Salerno) con una nuova data del suo “Go Gianni Go” tour. Un live con i i pezzi più amati e noti del suo repertorio, inclusi i più recenti brani tratti dal suo ultimo disco, “Evviva!”. Dei live, lo stesso artista si era mostrato felicemente sorpreso:

La novità è che a 78 anni non pensavo di fare i Palasport e che la gente avesse voglia di comprare un biglietto e venirmi a vedere. Ci sono questi 9 Palasport dove mi presenterò con una band fantastica.

Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili per la tappa di giovedì 30 marzo 2023 ad Eboli.

Scaletta del concerto di Gianni Morandi al Palasele (Salerno), 30 marzo 2023

L’allegria

Se perdo anche te

Una vita che ti sogno

Varietà

Occhi di ragazza

In amore

Bella signora

Se non avessi più te

Anna della porta accanto

Vita

Futura

Caruso

Canzoni stonate / Chimera / Il giocattolo / Non son degno di te / La fisarmonica / Il mondo cambierà

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Un milione di piccole tempeste

Apri tutte le porte

La ola

Grazie perché

Se puoi uscire una domenica sola con me

Andavo a 100 all’ora

Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte

In ginocchio da te

Uno su mille

Scende la pioggia

Si puo dare di più

Banane e lampone

Evviva

Gianni Morandi, biglietti concerto Eboli, 30 marzo 2023

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Gianni Morandi ad Eboli. Si parte dai 49.45 della Tribuna Est Ovest III Settore fino ai 92 euro della Platea A Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Palasele di Eboli, come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco come arrivare al Palasele di Eboli per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

Dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria si deve prendere l’uscita Eboli (SA). Procedere per pochi metri e girare a sinistra dopo il distributore. Seguire la strada che dopo un paio di centinaia di metri svolta a sinistra. Subito dopo il cavalcavia continuare girando a destra.

Il Palasele ha un ampio parcheggio a disposizione del pubblico.