Seconda data a Napoli per i Maneskin che oggi, 29 marzo 2023, si esibiranno al Teatro Palapartenope a Napoli, portando sul palco le hit e i successi del loro “Loud Kids Tour”. La band, composta da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), stanno infiammando Italia ed Europa con i loro attesissimi live, dopo il boom ottenuto grazie alla partecipazione e vittoria dell’Eurovision Song Contest 2023 con “Zitti e buoni”. Qui sotto, a seguire, potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e la scaletta del concerto con l’ordine di esecuzione delle canzoni.

Scaletta dei Maneskin a Napoli, concerto mercoledì 29 marzo 2023

Ecco la scaletta del concerto dei Maneskin a Napoli, nella seconda data di mercoledì 29 marzo 2023. Il concerto inizierà alle 21.

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

Maneskin, biglietti del concerto a Napoli, 29 marzo 2023

Il concerto dei Maneskin al Teatro Palapartenope è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di mercoledì 29 marzo 2023.

Palapartenope a Napoli, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare con i mezzi e in auto al Teatro Palapartenope:

Il Palapartenope si trova poco distante da due delle fermate della Linea Cumana: Edenlandia e Agnano. Per raggiungere la Linea Cumana dal centro di Napoli o dalla Stazione di Garibaldi vi basterà prendere la Linea 2 (gestita da Trenitalia) e scendere a Montesanto.

Il Teatro Palapartenope si trova vicino alle uscite della tangenziale di Fuorigrotta o di Agnano. L’area esterna dispone di ampi spazi per il parcheggio (con area interna anche per parcheggio TIR).