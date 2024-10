Tony Effe in concerto all’Unipol Forum di Milano, sabato 12 ottobre 2024, con una data del suo Icon Tour: anticipazioni sulla scaletta delle canzoni

Concerto 12 ottobre 2024, la scaletta delle canzoni di Tony Effe a Milano, orario e come arrivare all’Unipol Forum

Tony Effe, la chiacchierata icona della trap italiana, dopo la data del 5 ottobre al Palazzo dello Sport a Roma, si esibirà stasera, 12 ottobre, all’Unipol Forum di Milano.

Le due date di ICON TOUR, prodotte da Vivo Concerti, sono rese ancora più speciali dalla presenza di importanti special guest della scena urban e rap italiana, che si uniranno a Tony per infiammare il pubblico di Roma e Milano con le nuove hit e i pezzi cult che lo hanno consacrato una delle voci più influenti del rap game. I fan potranno scatenarsi a ritmo di “Sesso e Samba”, la hit con Gaia che ha svoltato l’estate – traccia Doppio Disco di Platino, regina delle classifiche FIMI/GfK per 12 settimane consecutive – e con i brani di ICON, il secondo album da solista di Tony, certificato Triplo Disco di Platino nonché l’album più venduto dei primi sei mesi del 2024.

Con una scenografia di impatto che rispecchia a pieno le vibes di Tony Effe, ICON TOUR sarà una celebrazione della carriera dell’artista, che andrà a rimarcare la sua impronta indelebile nella storia della trap.

Il concerto sarà trasmesso in diretta.

RTL 102.5 e Radio Zeta trasmetteranno in diretta il concerto di Tony Effe di sabato 12 ottobre dall’Unipol Forum di Milano. A partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

La scaletta di Tony Effe a Milano, concerto 12 ottobre 2024

Ecco la possibile scaletta del concerto di Tony Effe a Milano. Potranno esserci dei cambiamenti anche in base agli ospiti che saliranno sul palco per esibirsi con lui.

BOSS

ICON

Magazine (Dark Polo Gang)

CARRARA

Pesi sul collo (Dark Polo Gang)

British (Dark Polo Gang)

Cono Gelato (Dark Polo Gang song)

Cambiare adesso (Dark Polo Gang song)

Sportswear (Dark Polo Gang song)

Il Doc 3 / MALA / 3uphon / FASHION

HONEY

TAXI SULLA LUNA

Balaclava

Cavallini (Dark Polo Gang song)

Mafia (Dark Polo Gang song)

Diego Armando Maradona (Dark Polo Gang song)

CADILLAC

PILLOLE

PARTICOLARI SPORCHI

Colpevole

VERO TONY VERO SOSA

Effe

Escort Lover

Michelle Pfeiffer (Rose Villain cover)

BALENCIAGA

HOE + HARD (Icy Subzero cover)

DOPO LE 4

SESSO E SAMBA

MIU MIU

SORRY

ICON

Il concerto inizierà alle 21. Il live è sold out, non sono più disponibili biglietti per la data del 12 ottobre 2024.

Come arrivare all’Unipol Forum a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.