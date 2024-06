Mentre il tour 2024 di Ultimo continua ad inanellare una serie di sold out, il cantautore ha sorpreso i fan della “sua” Roma con l’annuncio di nuovi live. Ebbene sì, è stato svelato “Ultimo Stadi 2025 . La favola continua…“. Qui sotto potete vedere il video del video di lancio durante la data di ieri sera.

E via Instagram è arrivata la conferma, accompagnata dalla frase “Io da qui non mi muovo” accompagnata da un cuore rosso.

Ad oggi sono stati annunciate sei date per il tour negli Stadi previsto nel 2025 ma è molto probabile che aumentino (se non, addirittura, raddoppiare). Si parte il 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, 2 luglio ad Ancona, 5 luglio a Milano, 10 luglio a Roma, 18 luglio a Messina e, infine, 23 luglio a Bari. Nuovamente l’Italia toccata idealmente da Nord a Sud.

Poco dopo, sempre via social, Ultimo ha aggiunto uno scatto del concerto a Roma accompagnato da questo pensiero:

Roma stasera.

Esattamente come 5 anni fa al mio primo Stadio Olimpico, Pianeti segna una favola che non deve finire mai.

IO DA QUI NON MI MUOVO ❤️