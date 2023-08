Quali sono i concerti che si terranno oggi, martedì 1 agosto 2023? Scopriamo insieme con le informazioni sui biglietti e dove si terranno gli eventi live.

Numerosi i live in questa prima giornata di agosto. Tra gli artisti troveremo Carl Brave impegnato con il suo Migrazione tour 2023 (e la sua data a Gallipoli), passando per il duo Francesco Renga e Nek (al Palalive di Lecce), senza dimenticare Luché con il suo Summer Tour 2023 e i Placebo, attesissimi a Sassasi con un evento già sold out.

A seguire tutti i live dei concerti in calendario martedì 1 agosto 2023 (con info biglietti).

Concerti oggi, 1 agosto 2023, date, città e prezzi

ERI CON ME, Alice canta Battiato, al Teatro al Castello di Milazzo (Biglietti al prezzo di 35 e 42 euro, clicca qui)

CARL BRAVE, Migrazione tour 2023 a Gallipoli, alla Pineta del Parco Gondar (Biglietti da 28.75 euro a 40.25 per l’ingresso Prioritario)

Pink Floyd History, The Dark Side Orchestra, alla Fortezza Medicea di Arezzo (da 32 a 50.50 euro)

BENJAMIN CLEMENTINE all’Alfiteatro Parco Miralfiore di Pesaro (concerto sold out)

FABRI FIBRA all’Anfiteatro Romano di Acri con il suo tour Estate Live 2023 (posto unico a 38 euro)

RENGA E NEK al Palalive di Lecce per l’Oversound Music Festival 2023 (prezzi da 34.50 a 69 euro per la Poltrona Platinum)

Luchè a Matera per l’Oversound Music Festival 2023 con il Summer Tour Live (Clicca qui per la scaletta, orario e info biglietti)

PLACEBO a Sassari allo Stadio Vanni Sanna (concerto sold out)

DANIELE SILVESTRI a Varco sul Mare, Civitanova Marche (concerto sold out)

PANARIELLO VS MASIRNI alla Banchina di San Domenico a Molfetta (prezzo da 28.75 euro a 59 euro)

GEOLIER all’Arena dei Pini di Baia Domizia (concerto sold out)

MASSIMO RANIERI, Tutti i sogni ancora in volo tour al Teatro Grande Scave di Pompei (concerto sold out)

GIGI D’ALESSIO, Dove c’è il sole tour, al Teatro Antico di Taormina (concerto sold out)