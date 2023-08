Continua il Summer Tour 2023 di Luchè, atteso stasera, 1 agosto, al Parco del Castello Tramontano a Matera. Le successive date vedranno l’artista impegnato a Patti, Cinquale e Gallipoli

3 agosto | Patti (ME) @ Indiegeno Fest 2023

5 agosto | Cinquale (MS) @ Viper Summer Festival (con SHIVA)

18 agosto | Gallipoli (LE) @ Parco Gondar

L’artista ha pubblicato di recente DVLA Vol. 2, un progetto che ha confermato la versatilità del rapper e la sua grande abilità nel passare da potenti banger a tracce più chill, senza perdere mai la forza, l’attitudine street e il flow che da sempre lo caratterizzano.

“DVLA Vol.2” è il secondo capitolo di “Dove Volano Le Aquile”, l’album pubblicato l’anno scorso e certificato disco di platino, un esempio di avanguardia e sperimentazione, in cui l’artista si è messo alla prova, pur rimanendo sempre fedele a se stesso.

A seguire potete leggere la scaletta del concerto a Matera in programma martedì 1 agosto 2023 e le informazioni sui biglietti disponibili.

Luchè, Matera, la scaletta del concerto, 1 agosto 2023

Ecco la scaletta del concerto di Luchè per il suo Summer Tour 2023. A questo potrebbero aggiungersi anche Carillon, 10 anni fa e Qualcosa da bere. Il live inizierà alle 21.30.

Slang

No Love

Nada

Star

Niente

O’ Primm Ammore

Liberami da te

Parliamo

Che Dio mi benedica

Torna da me

L’ultima volta

Scale

Attraverso me

Ti amo

Il mio ricordo

Le pietre non volano

Non siamo uguali

Topless

Purosangue

Che stai dicenn

Stamm Fort

Chico

Non abbiamo età

Password

La notte di San Lorenzo

Luchè, Matera, biglietti del concerto, 1 agosto 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Luchè a Matera, in calendario martedì 1 agosto 2023. Il prezzo è di 36,80 euro per il Posto Unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

LUCHÈ, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. Il suo palmares include 23 dischi di platino e 12 dischi d’oro, per oltre 1 miliardo di streaming audio e video.