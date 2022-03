La band pop-rock multiplatino 5 Seconds of summer è tornata con il nuovo singolo, “Complete mess”.

La band ha iniziato a condividere la scorsa settimana piccoli estratti del brano sui social, generando immediatamente una grande reazione online ed entrando subito nei trending topic in giro per il mondo, rendendo così i fan sempre più ansiosi di poter ascoltare la loro nuova musica.

La canzone anticipa anche il quinto album in studio della band, di prossima uscita.

5 Seconds of summer, Complete Mess, Video ufficiale

L’uscita del singolo è accompagnata anche dal video, diretto da Lauren Dunn (Kali Uchis, 070 Shake, Jack White) con la direzione creativa di Tyler Serebreni di Other Half Creative, una perfetta estensione visiva del brano, caratterizzata da sequenze dalle atmosfere eteree e oniriche, che sposano perfettamente la natura della traccia. Potete vederlo cliccando qui.

5 Seconds of summer, Complete Mess, Significato canzone

“Complete mess” è nato durante un viaggio a Joshua Tree ed è il primo brano completamente scritto e prodotto dalla band, con Michael a capo della produzione.

«Con questa traccia abbiamo capito che se vuoi qualcosa che rappresenta veramente quello che senti, devi farla tu stesso. Volevamo quel sound avvolgente che nasce quando suoniamo insieme sul palco, quindi abbiamo dovuto imparare come poter riprodurre in studio tutto quello» afferma la band. «Questa musica è genuinamente nostra. È esattamente il tipo di musica che vogliamo fare adesso ed è la canzone perfetta per riconnetterci con i nostri fan dopo così tanto tempo senza aver fatto uscire nuova musica. Non vediamo l’ora che tutti possano ascoltare quello su cui abbiamo lavorato».

Il titolo del brano si riferisce a una t-shirt che Luke indossava spesso, ma il testo va molto più in profondità e riflette il caos, produttivo, di una relazione. Il singolo è stato perfezionato in una serie di sessioni di registrazione al Rancho V a Joshua Tree, nello studio di casa di Michael e a Dragonfly Creek a Malibu, e mostra allo stesso tempo la forza della produzione di Michael e la capacità di scrittura della band.

5S0S, Complete Mess, Testo canzone

[Verse 1: Luke]

Caught up in Heaven, but your Heaven ain’t the same

And I’ve never been a saint, have I?

This evanescence always fleeting like a flame

But I’m never one to change, am I?

[Pre-Chorus: Luke]

Call it a lesson when I feel you slide away

And I’m missin’ out on half my life

[Chorus: All]

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

[Verse 2: Calum with Michael]

Hang on to moments like they’ll never drift away

‘Cause you’ll never get to say goodbye

I ask no questions as your colours take their hold

As my darkness turns to gold inside

[Pre-Chorus: Calum with Michael]

I learned my lesson when I felt you slip away

And I’m missing out on half my life

[Chorus: All]

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

Oh, you make me complete

You make me complete

You make me a complete mess

[Bridge: Luke]

(You make me a complete mess)

(You make me a complete mess)

[Breakdown: Michael]

Caught up in Heaven, but your Heaven ain’t the same

But I’ve never been a saint, have I?

[Chorus: All, Michael, Ashton & Calum]

Oh, you make me complete

You make me complete (You make me complete)

You make me a complete mess

Oh, you make me complete (You make me complete)

You make me complete (You make me complete)

You make me a complete mess

5S0S, Complete Mess, Traduzione canzone

Preso in cielo, ma il tuo paradiso non è lo stesso

E non sono mai stato un santo, no?

Questa evanescenza è sempre effimera come una fiamma

Ma non sono mai uno da cambiare, no?

Chiamala lezione quando ti sento di scivolare via

E mi manca la metà della mia vita

Oh, mi rendi completo

Mi rendi completo

Mi provochi un caos completo

Oh, mi rendi completo

Mi rendi completo

Mi provochi un casino completo

Aspetta i momenti come se non si allontanassero mai

Perché non riuscirai mai a dire addio

Non faccio domande come i tuoi colori prendono la loro presa

Come la mia oscurità si trasforma in oro dentro

Ho imparato la mia lezione quando mi sentivo scivolare via

E mi sto perdendo a metà della mia vita

Oh, mi rendi completo

Mi rendi completo

Mi provochi un caos completo

Oh, mi rendi completo

Mi rendi completo

Mi provochi un casino completo

Mi provochi un casino completo

Mi provochi un casino completo

Preso in cielo, ma il tuo paradiso non è lo stesso

E non sono mai stato un santo, no?

Oh, mi rendi completo

Mi rendi completo

Mi provochi un caos completo

Oh, mi rendi completo

Mi rendi completo

Mi provochi un casino completo