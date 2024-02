Stabber è un produttore nato nel 1980 e ideatore del brano “Non odiare mai“, inciso da Coez, Gemitaiz e Noyz Narcos. La canzone è stata pubblicata venerdì 23 febbraio 2024. Negli ultimi anni Stabber ha collaborato con numerosi altri artisti come Salmo, Coma_Cose e Nitro. Qui sotto, a seguire, potete ascoltare il brano, leggere il testo e significato.

Clicca qui per ascoltare “Non odiare mai” su YouTube.

Ecco il testo di “Non odiare mai” di Noyz Narcos, Coez e Gemitaiz, prodotto da Stabber.

Ti presterei le ali per andartene

E non tornare davvero, e non tornare mai

Ti darei il mio carattere per fregare il mondo

Anche se ti ci racconto, non odiare mai

Ti presterei le ali per andartene

E non tornare mai indietro, e non tornare mai

Ti darei il mio carattere per fregare il mondo

Anche se ti ci racconto, non odiare mai

Ti presterei le ali per andartene

Ma non c’è nessun posto dove andare, baby (No)

Ho smesso di cercare ciò che fa per me

Davvero, faccio scontri sui marciapiedi (Shh)

Mentre vado via dentro a una Porsche

Non odiarmi, rilassati un po’

Con le stelle mi tracci un disegno

Se la cerco sono ancora sveglio

Tu ridi mentre mi fumi il cuore nei tuoi drummini

Stiamo sui giri e noi che scommettiamo ancora sui vivi

Sopra ai chiodi coi passi di danza

Fino all’ombra dei fari a scomparsa

Ti presterei le ali per andartene, non odiare mai

Ti presterei le ali per andartene

E non tornare davvero, e non tornare mai

Ti darei il mio carattere per fregare il mondo

Anche se ti ci racconto, non odiare mai

Ti presterei le ali per andartene

E non tornare mai indietro, e non tornare mai

Ti darei il mio carattere per fregare il mondo

Anche se ti ci racconto, non odiare mai

Ti presterei le ali per andartene (Ah)

Basta che non me le ridai bruciate (Shh)

Mai vorrei vederti che mi dai le spalle (Mai)

Mai vorrei vederti da dietro le sbarre (Ah)

Mai vorresti rivedermi giù a tocchi

Vorrei che la mia bambina avesse i tuoi occhi

Non odiare quel che faccio, fa parte del set

Sto aspettando il giorno del payback (Eoh)

Pensa a chi non ci sta più se ci vedesse

Brillo vero, me puoi mette’ dentro il diamond tester

Volevi volare sul mio jet pur sapendo (Oh)

Che andare forte caschi, rischi di sfidare il vento (Ah)

Poi me so’ sentito troppo a casa mia

Di passaggio in questo mondo, un giorno ce ne andremo via

Questa strada è mia, non è per tutti, mi vedi? (Oh)

Per il resto de ‘sti stronzi a piedi stanno i marciapiedi

Giro di notte solo per Milano

Abbiamo tutto ciò che volevamo

Per le strade come Highlanders, Peaky Blinders

Immaginiamo il mare all’urlo di un gabbiano

E vorrei darti tutto ma non ci capiamo

A te ti cola il trucco, a me trema la mano

Muri duri da abbattere, ti darei il mio carattere

Mentre ti guardo andartene lontano