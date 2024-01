Appuntamento al Forum di Assago a Milano stasera, 29 gennaio 2024, con Coez e Frah Quintale e il loro Lovebars Tour 2024. I due hanno cominciato il loro viaggio live debuttando ufficialmente a Bologna, dove hanno infiammato il pubblico con le loro hit senza tempo. Protagonisti sui palchi più importanti nelle principali città italiane con un tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti, sono quattro palazzetti sold out (il 18 gennaio a Napoli, il 20 gennaio a Catania, il 27 gennaio a Roma e il 29 gennaio a Milano) ad attendere Coez e Frah Quintale, che proseguiranno anche nelle città di Roma (raddoppia il 26 gennaio) e Firenze (1° febbraio).

Lovebars Tour 2024, che ha registrato ben quattro sold out, è partito con un’anteprima al PalaUnical di Mantova per poi debuttare ufficialmente all’Unipol Arena di Bologna il 13 gennaio, dove Coez e Frah Quintale hanno dimostrato non solo di avere una capacità naturale di connettersi con il pubblico, ma anche di avere un solido repertorio a cui attingere, da La musica non c’è di Coez a Sì, ah di Frah Quintale, per costruire un live fatto di canzoni, una dimensione unica in cui è la musica ad avere il ruolo più importante

La scaletta di Coez e Frah Quintale al Forum di Assago a Milano, 29 gennaio 2024

Ecco le canzoni in scaletta al Forum di Assago a Milano. Visto l’attesa dei fan, sono possibili cambiamenti e, soprattutto l’arrivo a sorpresa di qualche cantante ospite. Il live inizierà alle 21.

Lovebars

Terra bruciata

Faccio un casino

Cratere

Fari lontani

Che colpa ne ho

Una luce alle 03:00

Missili

Come nelle canzoni

Se esiste un Dio

Vetri fumé

Le luci della città

E yo mamma

Niente che non va

Wu Tang

Occhiali scuri

La tua canzone

Sempre bene

Lambada

64 bars

Colpa del vino

Gli occhi

Due ali

Nei treni la notte

Era già scritto

Local Heroes

DM

Aspettative

E’ sempre bello

8 miliardi

La musica non c’è

Sì ah

Alta marea

Biglietti per Coez e Frah Quintale al Forum di Assago a Milano, 29 gennaio 2024

Come già anticipato, il concerto di Coez e Frah Quintale al Forum di Assago a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di lunedì 29 gennaio 2024.