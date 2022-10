Come mai è una delle ballad più celebri e amate degli 883, un vero e proprio classico della loro carriera. Il singolo è uscito nel 1993 preceduto dalle hit “Sei un mito” e “Nord Sud Ovest Est”. In Italia è arrivato al primo posto della classifica Fimi dei brani più venduti, rimanendo per molte settimane in vetta. Qui sotto potete ascoltare il brano e leggere il testo.

883, Come mai, Ascolta la canzone

A seguire potete ascoltare “Come mai” in streaming mentre, cliccando qui, potete recuperare il video della canzone degli 883.

883, Come mai, Significato canzone

Il brano è una struggente dichiarazione d’amore nei confronti una ragazza che provoca un forte sentimento da parte di chi canta. Si trova seduto a pensare a lei, a scriverle delle lettere, chiedendosi come possa farlo sentire così. Di fronte agli amici si finge un duro ma, in segreto, soffre profondamente per l’amore (non corrisposto?) dell’amata.

883, Come mai, Testo canzone

Le notti non finiscono

All’alba nella via

Le porto a casa insieme a me

Ne faccio melodia

E poi mi trovo a scrivere

Chilometri di lettere

Sperando di vederti ancora qui

Inutile parlarne, sai

Non capiresti mai

Seguirti fino all’alba e poi

Vedere dove vai

Mi sento un po’ bambino, ma

Lo so, con te non finirà

Il sogno di sentirsi dentro un film

E poi all’improvviso

Sei arrivata tu

Non so chi l’ha deciso

M’hai preso sempre più

Una quotidiana guerra

Con la razionalità

Ma va bene purché serva

Per farmi uscire

Come mai

Ma chi sarai

Per fare questo a me?

Notti intere ad aspettarti

Ad aspettare te

Dimmi come mai

Ma chi sarai

Per farmi stare qui?

Qui seduto in una stanza

Pregando per un sì

Gli amici se sapessero

Che sono proprio io

Pensare che credevano

Che fossi quasi un Dio

Perché non mi fermavo mai

Nessuna storia inutile

Uccidersi d’amore

Ma per chi?

Lo sai, all’improvviso

Sei arrivata tu

Non so chi l’ha deciso

M’hai preso sempre più

Una quotidiana guerra

Con la razionalità

Ma va bene purché serva

Per farmi uscire

Come mai

Ma chi sarai

Per fare questo a me?

Notti intere ad aspettarti

Ad aspettare te

Dimmi come mai

Ma chi sarai

Per farmi stare qui?

Qui seduto in una stanza

Pregando per un sì

Dimmi come mai

Ma chi sarai

Per fare questo a me?

Notti intere ad aspettarti

Ad aspettare te

Dimmi come mai

Ma chi sarai

Per farmi stare qui?

Qui seduto in una stanza

Pregando per un sì

Dimmi come mai

Ma chi sarai

Per farmi stare qui?

Qui seduto in una stanza

Pregando per un sì