Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Perfetta così“, Aka 7even torna con un nuovo singolo intitolato “Come la prima volta“, in radio, streaming e download digitale a partire dal 6 maggio 2022

E’ già disponibile da oggi il pre-save e il pre-add cliccando qui.

Aka 7even, Come la prima volta, Significato canzone

“Come la prima volta” è una canzone prodotta dallo stesso Aka 7even insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) e vede un mood leggero tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che sta tornando, come se fosse la prima volta. L’artista ha preso parte non solo alla produzione del brano, ma anche alla registrazione degli strumenti in studio.

Negli ultimi mesi, Aka 7even ha conquistato anche il titolo di Best Italian Act agli MTV EMAs, ha debuttato sul palco dell’Ariston, in gara tra i BIG della 72^ edizione del Festival di Sanremo, e ha vinto ai NICKELODEON KIDS’ CHOICE AWARDS 2022 nella categoria “cantante italiano preferito”.

Aka 7even, Come la prima volta, Ascolta la canzone

(in aggiornamento)

Aka 7even, Come la prima volta, Testo canzone

(in aggiornamento)

I concerti in calendario

Se maggio vedrà il ritorno del cantante con il nuovo singolo, a giugno tornerà ad esibirsi dal vivo con una serie di concerti che partono da Roma e terminano a Milano. Due date a Napoli con una -quella del 5 giugno- ormai già soldout.

3 GIUGNO – ATLANTICO – ROMA

5 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI sold out

6 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

9 GIUGNO – FABRIQUE – MILANO

Info biglietti su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it.

Gli ultimi successi, da Mi manchi a Perfetta così

Il cantante ha trovato il successo ad Amici 20 dove ha scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino. Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca”. Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” è certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino. Poi a Sanremo ha lanciato il brano” Peretta così”.