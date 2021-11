“Come” è una canzone della cantautrice francese Jain dal suo album di debutto, Zanaka. È stato scritto da Jain insieme a Kenan Williams con produttore Maxim Nucci e pubblicato l’11 maggio 2015.

In Francia ha conquistato il primo posto nella classifica dei singoli più venduti mentre in Italia si è spinta fino al 20esimo gradino.

Jain, Come, significato canzone

Il brano è un invito per la persona amata e anche il racconto delle sensazioni provate dalle cantante quando non ha chi ama accanto. Si sente sola, la sua presenza non c’è, prova solitudine e prova abbandono mentre condivide le sue riflessioni su se stessa e sull’altro.

Jain, Come, ascolta la canzone

Jain, Come, Testo canzone

Black burn

I feel so alone

Without you boy

You’re not here and now I’m here

Hanging out in the streets

Thinking about reactions over actions

Walking on the sky of my dreams

Come, come, my baby come

I will show you the world today

Come, come, my baby come

I will cover your nightmares

Come, come, my baby come

I will love you forever

Come, come, my baby come

I will not let you go

My love, I just feel so lost

Without you boy

I am yours even if time has passed

Take me away

From this impetuous world

Leaving this jail of my mind

Come, come, my baby come

I will show you the world

Come, come, my baby come

I will cover your nightmares

Come, come, my baby come

I will love you forever

Come, come, my baby come

I will not let you go

My soul, my soul is in Africa, with you boy

Come, come, my baby come

I will show you the world

Come, come, my baby come

I will cover your nightmares

Come, come, my baby come

I will love you forever

Come, come, my baby come

I will not let you go

My soul, is in Africa

With you boy

Looking at the stars

On this diamond sky

Giving you my smile

So you can keep it on your mind

Floating on your blazing eyes

Come, come, my baby come

I will show you the world

Come, come, my baby come

I will cover your nightmares

Come, come, my baby come

I will love you forever

Come, come, my baby come

I will not let you go

Jain, Come, traduzione canzone

Incenerita

mi sento così sola

Senza te ragazzo

Non sei qui e ora sono qui

A uscire per le strade

Pensando alle reazioni sulle azioni

Camminando sul cielo dei miei sogni

Vieni, vieni, tesoro mio, vieni

Ti mostrerò il mondo oggi

Vieni, vieni, tesoro mio, vieni

Collegherò i tuoi incubi

Vieni, vieni, tesoro mio, vieni

ti amerò per sempre

Vieni, vieni, tesoro mio, vieni

non ti lascerò andare

Il mio amore, mi sento così perso

Senza te ragazzo

Io sono tuo anche se il tempo è passato

Portami via

Da questo mondo impetuoso

Lasciando questa prigione della mia mente

Vieni, vieni, tesoro mio, vieni

Ti mostrerò il mondo

Vieni, vieni, tesoro mio, vieni

Collegherò i tuoi incubi

Vieni, vieni, tesoro mio, vieni

ti amerò per sempre

Vieni, vieni, tesoro mio vieni

non ti lascerò andare

La mia anima, la mia anima è in Africa, con te ragazzo

Vieni, vieni, tesoro mio, vieni

Ti mostrerò il mondo

Vieni, vieni, tesoro mio vieni

Collegherò i tuoi incubi

Vieni, vieni, tesoro mio vieni

ti amerò per sempre

Vieni, vieni, tesoro mio vieni

non ti lascerò andare

La mia anima, è in Africa

Con te ragazzo

A guardare le stelle

Su questo cielo di diamante

Dandoti il ​​mio sorriso

Quindi puoi tenerlo nella tua mente

Galleggiando sui tuoi occhi ardente

Vieni, vieni, tesoro mio vieni

Ti mostrerò il mondo

Vieni, vieni, tesoro mio vieni

Collegherò i tuoi incubi

Vieni, vieni, tesoro mio, vieni

ti amerò per sempre

Vieni, vieni, tesoro mio, vieni

non ti lascerò andare