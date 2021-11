Come come è il titolo dell’inedito presentato da Sissi, nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 7 novembre. La giovane cantante è entrata una settimana fa all’interno del programma, occupando un banco in più nella scuola. Ha cantato il pezzo durante la gara di inediti che ha visto Loredana Bertè come giudice speciale.

Sissi, Come come, significato canzone

Al centro della canzone c’è un rapporto tormentato fatto di passione e di incomprensioni e di liti. “Tu mi fai odiare le cose che amavo di te

Litighiamo notte e giorno, Fino a che non mi brucia la gola, Fa male anche se, Non serve a niente” si incontra con l’altro lato della medaglia “Dimmi come come, Come faccio a non pensare a te per ore ore, Non sei qui mi fai impazzire, Piango come come, Quando piove”. Lei è stata lasciata ma continua a pensare a lui e al loro rapporto non facile…

Sissi, Come come, ascolta la canzone

Come come, video esibizione Amici 2021

Qui potete vedere il video dell’esibizione di domenica 7 novembre 2021

Sissi, Come come, testo canzone

Dimmi come come

Come faccio a non pensare a te per ore ore

Non sei qui mi fai impazzire

Piango come come

Quando piove

Io ti ho dato tutto il cuore

Ma tu l’hai lasciato altrove

L’amore non è niente di che

Lo senti quando ti lascia a pezzi

E adesso tu che cosa ti aspetti

Nuvole baci e confetti

Uno starti dietro è uno spreco di energie

Due perché hai confuso le sue scarpe con le mie

Tu mi fai odiare le cose che amavo di te

Litighiamo notte e giorno

Fino a che non mi brucia la gola

Fa male anche se

Non serve a niente

Dimmi come come

Come faccio a non pensare a te per ore ore

Non sei qui mi fai impazzire

Piango come come

Quando piove

Io ti ho dato tutto il cuore

Ma tu l’hai lasciato altrove

Lontano dagli occhi

Lontano dal cuore

Me lo dicevi sempre anche te

per questo ho le valigie pronte

Vado via spengo le luci e ti dimenticherò

Voglio farlo lentamente

Tu mi fai amare le cose

Che odiavo di te

Litighiamo notte e giorno

Fino a che non mi brucia la gola

Fa male anche se

Non serve a niente

Dimmi come come

Come faccio a non pensare a te per ore ore

Non sei qui mi fai impazzire

Piango come come

Quando piove

Io ti ho dato tutto il cuore

Ma tu l’hai lasciato altrove