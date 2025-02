I Coma_Cose parteciperanno alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (11-15 febbraio 2025) con il brano “Cuoricini”.

Il brano scritto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, con la musica di Antonio Filippelli, Gianmarco Manilardi e Fausto Zanardelli, porterà California e Fausto Lama a salire sul palco dell’Ariston per la terza volta, dopo l’esordio nel 2021 che li ha visti conquistare il pubblico con il brano “Fiamme negli occhi” (doppio disco di platino) e il ritorno nel 2023 con “L’Addio” (doppio disco di platino).

Il 2025 sarà per loro anche l’anno della loro prima volta nei palasport italiani, con due imperdibili concerti – appena annunciati, organizzati e prodotti da Magellano Concerti e Palace Agenzia – previsti per il 27 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il 30 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma.

Il testo di Cuoricini dei Coma_Cose

Oggi mi sento una pozzanghera

Se l’ansia mi afferra

Con lo sguardo verso il cielo

Ma il morale per terra

Se mi trascuri impazzisco

Come maionese

Ci sto male, male male male

Vorrei svagarmi ma oggi una canzone

Dura come un temporale

Anche se è molto popolare

E mi hai buttato via

In un sabato qualunque

Mentre andavi in cerca

Di uno slancio di modernità

Ma tu volevi solo

cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Un divano e due telefoni

È la tomba dell’amore

Ce l’ha detto anche un dottore

Porta un chilo di gelato

E poi nel dubbio porta un fiore

E almeno un kiss, please

E se oggi ho le pupille

Più grandi del cuore non mi giudicare

Male male male

Che dovrei dire io che ti parlavo

E tu nemmeno ti mettevi ad ascoltare

Tu mettevi solo

Cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Ma fortunatamente

Un sabato qualunque

Mi hai portato via da tutta quanta

La modernità

Ma dove scappi senza

Cuoricini, cuoricini

Per l’autostima

Cuoricini, cuoricini

Che medicina

Cuoricini, cuoricini

Ma che tolgono il gusto

Di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Cuoricini, cuoricini

Cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Il significato della canzone Cuoricini dei Coma_Cose

“Cuoricini” dei Coma_Cose è una critica ironica e malinconica alla superficialità dei rapporti nell’era digitale, dove i sentimenti sembrano ridotti a semplici like e reazioni virtuali.

La canzone racconta il disagio di una relazione in cui la comunicazione è compromessa dall’ossessione per l’apparenza e i social media. Il protagonista si sente trascurato e incompreso (“Se mi trascuri impazzisco, come maionese”), mentre l’altro sembra più concentrato sull’immagine che sulla sostanza.

Il ritornello esprime questa frustrazione:

“Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto.”

Qui i cuoricini rappresentano i like, le reazioni sui social, simbolo di una gratificazione effimera che sostituisce la vera interazione umana. Il protagonista si sente soffocato da questa dinamica, incapace di vivere l’amore in modo spontaneo, senza il bisogno di approvazione esterna.

Un altro verso chiave è

“Un divano e due telefoni è la tomba dell’amore.”

Questa immagine descrive la distanza tra due persone fisicamente vicine ma emotivamente separate dai loro schermi, segno di una società sempre più dipendente dalla tecnologia per esprimere i sentimenti.

Verso la fine del brano, c’è un cambiamento:

“Ma fortunatamente, un sabato qualunque

Mi hai portato via da tutta quanta la modernità.”

Questo suggerisce che, nonostante tutto, c’è ancora la possibilità di riscoprire un amore autentico, lontano dalle pressioni della modernità e dai cuoricini virtuali. Tuttavia, il dubbio rimane: si può davvero sfuggire a questa dinamica?

Il pezzo è una riflessione sulla difficoltà di vivere i sentimenti in un mondo in cui tutto passa attraverso i social. La canzone oscilla tra il desiderio di connessione reale e la frustrazione per un amore filtrato dai like, sottolineando quanto sia difficile trovare autenticità nell’epoca digitale.