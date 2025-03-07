Cuoricini, la canzone che hanno portato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, è diventata un tormentone e ora i Coma_Cose sono pronti a lanciare Vita Fusa, il loro quarto album di inediti che arriva a circa tre anni di distanza dal precedente Un meraviglioso modo di salvarsi.

Per Fausto Lama e California, l’album, che ritrae un gatto in copertina (“Per far capire anche la tenerezza di quest’album. Poi i gattini stanno bene dappertutto!”), rappresenta la chiusura di un cerchio:

Con questo album abbiamo chiuso un cerchio. Negli ultimi anni, abbiamo scritto tanto. Abbiamo voluto proteggere queste canzoni, proteggerle, darle una scatola e le abbiamo inserite tutte in un disco.

Anche Vita Fusa non rinuncia ad una forte componente autobiografica:

Abbiamo voluto raccontare di nuovo la nostra storia. Io e Fausto stiamo insieme da 10 anni e siamo cambiati tanto. Avendo tante cose da fare, c’è il rischio di perdere i dettagli di quello che siamo. In una storia, rimangono di più le esperienze forti. Con questa scatola di ricordi, abbiamo voluto farci un regalo e farci anche un augurio per il futuro. È una promessa. E’ difficile stare insieme, ci vuole tanto impegno.

Parlando di futuro, però, i Coma_Cose ammettono di non avere ancora le idee chiare, almeno musicalmente parlando:

Che ne sarà di noi, non lo sappiamo nemmeno noi. Con quest’album, abbiamo tirato le somme e lo abbiamo fatto per necessità e anche per farci un regalo. Abbiamo voglia di cambiare. Siamo due persone che amano molto il cambiamento.

Anche le due date nei palazzetti, a Roma e Milano, che chiuderanno il Coma_Cose Live Tour 2025, rappresenteranno un punto di arrivo. Per la precisione, il duo si esibirà il 27 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il prossimo 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Coma_Cose: il post-Sanremo

Come scritto in apertura, la loro Cuoricini sta riscuotendo un buon successo commerciale. Fausto Lama e California hanno così riassunto la loro ultima esperienza sanremese (dichiarazioni di Fausto):

Siamo molto contenti. È stato un Sanremo diverso. Volevamo stupire e stupirci. Il brano è rotolato, ha preso altre vite… È un brano ascoltato tanto. Siamo molto soddisfatti del percorso musicale. È arrivato pubblico nuovo. In generale, è stato un bel Sanremo, meno teso rispetto ai precedenti, grazie anche alla leggerezza del brano. La gente è stata gentile.

Citando anche la loro hit estiva Malavita, i Coma_Cose dichiarano di non rinunciare alla loro coerenza anche quando propongono singoli iper pop (dichiarazioni di California):

Abbiamo spiazzato il nostro pubblico ma spiazzare l’ascoltatore è quello che abbiamo sempre fatto. È necessario questo modus operandi per noi. Ci piace spaziare tra i generi. Siamo cresciuti con un’anima a due facce: musica pop e musica alternativa. Ci rappresenta molto saltare da una parte all’altra.

Il duo ammette di aver fatto pace con i preconcetti:

Abbiamo fatto pace con dei preconcetti che, a volte, ci siamo messi da soli. Ci siamo liberati. Lascio che la musica ci preceda. Anche quando facciamo un singolo molto radiofonico e immediato, ci imponiamo di inserire un messaggio. Noi siamo questo. Il pubblico è giusto che si divida ma è anche giusto che l’artista si disinteressi del giudizio di terzi. Dietro la leggerezza, però, non c’è la scontatezza.

Il fil rouge tra passato e presente, per i Coma_Cose, quindi, è la forza della parola:

Non siamo più quelli della prima ora perché siamo cambiati, perché quelle cose non le viviamo più. La parola rimane lo spirito che muove tutto. Quella è una coerenza di sostanza. La parola ha molta importanza in quello che facciamo.

In Vita Fusa, parlando di sonorità, infine, ci saranno omaggi ad artisti anni ’90 come Pink e Wheatus e riferimenti al college rock statunitense, ai primi esperimenti di cross-over e a “tutti quegli artisti che hanno portato il linguaggio urban nel mainstream”.

Coma_Cose, Vita Fusa: tracklist

1. Quanto ti ho conosciuto

2. Cuoricini

3. Due gatti a Milano

4. Canzone chill

5. Malavita

6. Posti vuoti

7. Honolulu

8. Salici

9. G.O.O.D.B.Y.E.