Quando i Coldplay smetteranno di pubblicare nuovi brani? A svelare il possibile periodo che vedrà lo stop della band nel rilasciare canzoni inedite è stato proprio il leader della band, Chris Martin.

In un’intervista a Jo Whiley per BBC Radio 2, il cantante ha ammesso che l’intenzione è quella di fermarsi nel 2025. Ecco le parole di Martin:

“Beh, so che posso dirtelo: il nostro ultimo disco vero e proprio uscirà nel 2025 e dopo penso che faremo solo un tour. Magari ci saranno alcune collaborazioni con altri artisti, ma il catalogo dei Coldplay, per così dire, finirà allora”

Jo Whiley ha anticipato nei giorni scorsi questo passaggio dell’intervista per incuriosire i fan e promuovere l’intervento del cantante nel suo programma. Ha però poi aggiunto di non sapere esattamente quanto fosse serio Martin nel dire quello, e potrebbe esserci un motivo per prendere la sua affermazione con le pinze. Ricorda, ad esempio, quando Coldplay stavano per rilasciare A Head Full Of Dreams e Martin aveva insinuato, ai tempi, che quello potesse essere il loro ultimo album. Chiaramente così non è stato. Anche in questo caso il programma cambierà? Quello che stupisce è l’aver comunque annunciato un anno preciso (e non del tutto imminente) che coincide anche con i 25 anni di anniversario dall’esordio della band. Forse non è proprio un caso?

A ottobre 2021, Chris Martin aveva già anticipato di volersi fermare, a breve, con i Coldplay.