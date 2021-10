Domani, 15 ottobre 2021, verrà pubblicato il nuovo disco dei Coldplay, Music of the Spheres. Le attese e le aspettative dei fan sono altissime e c’è anche molta attesa nel poter rivedere, al più presto, la band finalmente pronta ad esibirsi dal vivo dopo i mesi di stop legati al Covid-19. Ma, in una recente intervista per Absolute Radio, Chris Martin ha rivelato al conduttore Andy Bush i prossimi piani del gruppo.

“Penso che, tempo di registrare alcuni album, e poi avremo finito di fare dischi. Questo non è uno scherzo. Questo è vero”

Così, il leader della band ha spiegato quelle che sono attualmente le intenzioni dei Coldplay.

“Penso che il 12esimo album corrispondere alla fine del nostro catalogo, ma credo che vorremmo sempre esibirci e suonare dal vivo insieme. Quindi, penso nello stesso modo in cui lo fanno Rolling Stones, sarà così bello se potremo ancora essere in tour quando avremo 70 anni. Sarà meraviglioso, se qualcuno vorrà venire”

Sulle tempistiche legate al rilascio dei prossimi tre dischi, Chris Martin non ha rivelato alcun programma o intenzione.

Dopo “Music of the Spheres”, quindi, secondo i piani, dovrebbero uscire altri tre album dei Coldplay prima di mettere la parola fine al loro catalogo di musica inedita. Del resto, però, fortunatamente i programmi possono sempre cambiare…

Come anticipato mesi fa dallo stesso cantante, la tracklist di Music of the Spheres includerà anche, come titoli, semplicemente delle emoji, come potete vedere qui sotto.

Dodici, in totale, le tracce incluse nell’album che contiene anche “My Universe“, recente singolo rilasciato dalla band in collaborazione con i BTS e che ha conquistato classifiche e streaming nelle ultime settimane, fin dal rilascio ufficiale.

E da domani, il disco sarà ufficialmente disponibile all’ascolto.