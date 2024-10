Diodato in concerto all’Auditorium Parco della Musica a Roma mercoledì 9 ottobre 2024: scaletta delle canzoni, orario, biglietti e come arrivare

Stasera 9 ottobre 2024, Diodato è in concerto a Roma all’Auditorium Parco della Musica con una nuova tappa del suo tour nei teatri. Con il suo primo tour nei teatri, il cantautore porta in scena uno spettacolo intenso, onirico e al tempo stesso fisico, un fuoco acceso attorno al quale ritrovarsi per scambiarsi parole, sensazioni e soprattutto emozioni. Durante i concerti a dominare la scena è l’energia che si fa prima racconto e poi sempre più incontro con un pubblico che viene fortemente stimolato e invitato a divenire parte integrante e consapevole di un viaggio dentro se stessi a riscoprire la bellezza delle piccole cose che ci fioriscono dentro.

Per la direzione artistica del progetto il cantautore ha scelto di farsi affiancare da Filippo Ferraresi, regista e direttore artistico parte della compagnia teatrale Dragone, che ha firmato produzioni internazionali in Cina (Splendor; The House of Dancing Water), negli Stati Uniti (Celine Dion: A New Day), e negli Emirati Arabi Uniti (Le Perle). Insieme hanno costruito uno spettacolo capace di riflettere la necessità del cantautore di creare un supporto visivo che potesse veicolare al meglio l’apparato musicale dello spettacolo.

Ad aprire il concerto è il nuovo singolo, Un atto di rivoluzione.

La scaletta di Diodato a Roma, concerto 9 ottobre 2024

Un atto di rivoluzione

Mi si scioglie la bocca

Ubriaco

La luce di questa stanza

Mi fai morire

Quello che mi manca di te

Solo

Paralisi

Cosa siamo diventati

Così speciale

La mia terra

Cuccurrucucù Paloma

Ma che vuoi

Ormai non c’eri che tu

Occhiali da sole

Un’altra estate

Adesso (Diodato & Roy Paci cover)

Fino a farci scomparire

Fai rumore

Babilonia

Ti muovi

Molto amore

Che vita meravigliosa

Il concerto inizierà alle 21. Non sono più disponibili biglietti per la data del 9 ottobre 2024. Il live è sold out.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica a Roma

Ecco le opzioni per come arrivare all’Auditorium Parco della Musica in auto e con i mezzi.

In metropolitana e autobus:

Prendi la Linea A della metro (quella rossa) e scendi alla fermata Flaminio.

Da lì, prendi il tram Linea 2 in direzione Piazza Mancini e scendi alla fermata Apollodoro.

L’Auditorium è a circa 5-10 minuti a piedi dalla fermata.

In autobus:

Puoi prendere diversi autobus che ti portano vicino all’Auditorium, come il 910 (partenza da Stazione Termini) o il 53 (da Piazza Venezia). Entrambi ti lasciano a poca distanza.

In macchina:

Se vieni in macchina, puoi usare il GPS impostando l’indirizzo “Viale Pietro de Coubertin 30”. Ci sono parcheggi disponibili nell’area, ma è consigliabile arrivare con un po’ di anticipo per trovare posto.

A piedi o in bici:

Se ti trovi nelle vicinanze del centro, puoi anche considerare di raggiungere l’Auditorium a piedi o in bici. È ben collegato con piste ciclabili, specialmente se arrivi dalla zona di Villa Borghese o Piazza del Popolo.