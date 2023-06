Dopo i sold out e l’ottimo riscontro ottenuto a Napoli, i Coldplay si esibiranno stasera, 25 giugno 2023, a San Siro a Milano con una nuova data del loro tour. A seguire potete leggere la scaletta del concerto e informazioni sui biglietti ancora in vendita.

Coldplay, Milano, San Siro, la scaletta del concerto, 25 giugno 2023

Ad aprire il concerto della band sono i Chvrches. Il gruppo è composto da Lauren Mayberry, Iain Cook, Martin Doherty e ufficiosamente dal 2018, Jonny Scott. I Chvrches incorporano anche indietronica, indie pop e dance elettronica nel loro sound. L’ultimo album del gruppo risale al 2021 e si intitola “Screen violence”. Prima ancora di loro, invece, ci sarà Mara Sattei sul palco.

Apertura porte

17:00

Mara Sattei

19:15

CHVCHES

20:15

Qui sotto la scaletta dei Coldplay e l’elenco dei brani in ordine di esecuzione. L’orario di apertura cancelli è prevista per le 19.

Light Through the Veins (Jon Hopkins song) (sustainability video intro)

Flying Theme (John Williams song) (from E.T.)

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Charlie Brown

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay cover)

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Sunrise

Don’t Panic

Dakota (Stereophonics cover)

Hen Wlad Fy Nhadau (James James cover)

Humankind

Fix You

Biutyful

A Wave

Coldplay, Milano, San Siro, biglietti concerto, 25 giugno 2023

Il concerto dei Coldplay a San Siro, Milano, è sold out. Non esistono biglietti disponibili per la data di oggi, 25 giugno 2023.

Come arrivare allo Stadio San Siro a Milano

Come riportato anche da Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano.

Con metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Da Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

A Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Invece da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Arrivando da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Infine da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.

Per ritornare da San Siro dopo il concerto, invece, le metropolitane M1 e M5 e il parcheggio di Lampugnano chiudono più tardi.

M1: treni in servizio solo da Lotto verso Sesto Fs (e non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1 circa

M5: treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza dai capolinea all’1 circa