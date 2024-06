Ne-Yo in concerto alla Inalpi Arena a Torino, sabato 15 giugno 2024: la scaletta e l’ordine delle canzoni, orario e come arrivare

Ne-Yo a Torino in concerto: Scaletta, Info Biglietti e Come arrivare alla Inalpi Arena

Appuntamento con Ne-Yo in concerto stasera, 15 giugno 2024, alla Inalpi Arena a Torino con una data del suo tour 2024 “Champagne & Roses“. Nato Shaffer Chimere Smith il 18 ottobre 1979 a Camden, Arkansas, Ne-Yo è un cantante, cantautore, produttore discografico e attore statunitense che ha debuttato nel mondo della musica nel 2006 con l’album “In My Own Words”, che includeva il singolo di grande successo “So Sick”. Questo brano scalò rapidamente le classifiche, raggiungendo il primo posto nella Billboard Hot 100 e facendolo conoscere al grande pubblico.

Nel corso della sua carriera, Ne-Yo ha pubblicato numerosi album di successo, tra cui “Because of You” (2007), “Year of the Gentleman” (2008) e “Libra Scale” (2010). Ogni album ha prodotto singoli ben apprezzati dal pubblico come “Because of You”, “Closer” e “Miss Independent”, brani che hanno consolidato la sua reputazione come uno degli artisti R&B più influenti della sua generazione.

Oltre alla sua carriera solista, Ne-Yo è anche un prolifico cantautore per altri artisti. Ha scritto hit di successo per star come Beyoncé (“Irreplaceable”), Rihanna (“Take a Bow”) e Mario (“Let Me Love You”). La sua capacità di scrivere testi che risuonano profondamente con il pubblico, combinata con la sua voce vellutata, gli ha garantito numerosi premi e riconoscimenti, inclusi tre Grammy Awards.

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni del concerto di Ne-Yo a Torino, informazioni sui biglietti e come arrivare alla Inalpi Arena.

La scaletta di Ne-Yo-in concerto a Torino alla Inalpi Arena, 15 giugno 2024

Ecco la possibile scaletta del concerto di Ne-Yo a Torino, in programma sabato 15 giugno 2024.

Closer

Because of You

Nobody

Champagne Life

One In A Million

Sexy Love

She Knows

Single

You Got the Body

Mirror

So Sick

U 2 Luv

Push Back

Do You

Mad

Don’t Love Me

Two million secrets

Knock You Down / Take a Bow / Irreplaceable (DJ )

Hate That I Love You (Rihanna cover)

She Got Her Own

Miss Independent

Beautiful Monster

Let Me Love You (Until You Learn to Love Yourself)

Let’s Go / Play Hard / Time of Our Lives / Give Me Everything

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per il concerto di Ne-Yo a Torino, 15 giugno 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Ne-Yo a Torino. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare alla Inalpi Arena a Torino

Ecco come arrivare alla Inalpi Arena a Torino, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare alla Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) in pochi minuti.