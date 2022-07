Coca Cola, Ivan Granatino: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Coca Cola’, il nuovo singolo di Ivan Granatino. Al video ufficiale, pubblicato oggi venerdì 1 luglio 2022, hanno preso parte Denis Dosio, Emy Buono, coppia nata durante la partecipazione a ‘La Pupa e il secchione show‘.

Un brano fresco, leggero in grado di dissetarci nei mesi più caldi dell’anno.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Coca cola’:

Granatino

Cola, dammi un bacio, poi un altro ancora

per me sei come Coca cola

e l’estate comincia ora

Tu sei la mia gioia,

dammi un bacio, e poi un altro ancora

per me sei come Coca cola

e l’estate comincia ora

Ci sei solo te nella mente

muove lentamente

il suo corpo nella folla, nella gente

l’ho vista ballare bachata, merengue

shottini di tequila sulla sabbia bollente

però nun me po’ verè

u’ cor nun se cummand’ sient’ a mme

ce stann cose che nun può sapè

tip che tu me raje a forz’ pure pegg ra…

Cola, dammi un bacio, poi un altro ancora

per me sei come Coca cola

e l’estate comincia ora

Tu sei la mia gioia,

dammi un bacio, e poi un altro ancora

per me sei come Coca cola

e l’estate comincia ora

Ora ho solo lei nella mente

non conta più niente

il resto, sai, mi lascia indifferente

dice che mi vuole

mi cerca, mi sente

lo vedo dai suoi occhi che stavolta non mente

però, si mo’ vuò sta cu mme

nun dicere che nun me vuò verè

tu certi cose ne può sapè

tip che tu me raje a forz’ pegg ra…

Cola, dammi un bacio, poi un altro ancora

per me sei come Coca cola

e l’estate comincia ora

Tu sei la mia gioia,

dammi un bacio, e poi un altro ancora

per me sei come Coca cola

e l’estate comincia ora

Mentre fuori tutto il mondo cambia

voglio rivederti tra la gente che balla

ora che con te vedo l’alba

e sarà soltanto una notte come un’altra

giuro mi basti solo tu

al resto non ci penseremo più

tu sei la luna in questo mare blu

che mo saje che me raje pegg ra…

Cola, dammi un bacio, poi un altro ancora

per me sei come Coca cola

e l’estate comincia ora

Tu sei la mia gioia,

dammi un bacio, e poi un altro ancora

per me sei come Coca cola

e l’estate comincia ora.