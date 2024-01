Svelata la lineup del Coachella 2024 con tutti gli artisti che si esibiranno. Il festival si svolge nell’arco di due weekend, dal 12 al 14 aprile e dal 19 al 21 aprile all’Empire Polo Club di Indio, in California, e gli headliner del 2024, come ampiamente vociferato, sono Lana Del Rey venerdì, Tyler the Creator sabato e Doja Cat. la domenica. No Doubt è anche indicato come “AND…” in basso, nello stesso punto in cui era elencato il set di “Return to the Desert” di Calvin Harris per il 2023. A seguire tutte le informazioni sull’evento musicale.

Coachella 2024, lineup, artisti e scaletta

Ecco, suddivisi giorno per giorno, gli artisti che si esibiranno al Coachella 2024:

La formazione di venerdì comprende anche Peso Pluma, Lil Uvi Vert, Justice, Deftones, Peggy Gou, Young Miko, Skepta, Faye Webster, Tyla•, Tinashe, Suki Waterhouse, Brittany Howard, Chappell Roan, The Japanese House, Black Country New Road, The Beths, Mall Grab, Kokoroko, Eartheater, Narrow Head, Sid Sriram, Upchuck e altri.

Sabato si esibiranno i Blur, Ice Spice, Gesaffelstein, Sublime, Jungle, Dom Dolla, Bleachers, Grimes, , Jon Batiste The Drums • Skream & Benga, Destroy Lonely, Orbital, Kevin Abstract, The Aquabats, FLO, The Blessed Madonna, Hatsune Miku, Oneohtrix Point Never, Young Fathers, The Last Dinner Party, bar italia, Erika de Casier, Militarie Gun, Mandy Indiana e altri ancora.

Di domenica spazio per Doja Cat, J Balvin, Jhené Aliko, Khruangbin, Lil Yachty, DJ Snake, Coi Leray, NAV, Tems, BICEP, Victoria Monét, Taking Back Sunday, Boy Harsher, Olivia Dean, Two Shell, Jockstrap, Mdou Moctar, feeble little horse e numerosi altri.

Per i Blur, questo è il primo spettacolo ufficiale e annunciato da quando Damon Albarn ha detto che la band sarebbe tornata in pausa all’inizio di dicembre.

I No Doubt avevano anticipato il loro ritorno sui social media, con un video in cui Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont e Adrian Young accettavano di “fare uno show”.

Si era parlato anche della presenza di Dua Lipa e Shakira, saltata – apparentemente – per motivi differenti. Secondo quanto riferito, Dua Lipa si è ritirata perché il tempismo con la pubblicazione del disco non ha funzionato, mentre gli organizzatori del festival avrebbero rinunciato a Shakira.

Gli headliner dell’anno scorso erano Bad Bunny, Blackpink e, per il primo fine settimana, l’headliner originariamente previsto per il 2020 Frank Ocean. Ma lui è apparso solo in un’occasione, sostituito poi dai Blink182 in seguito a numerose polemiche. Ufficialmente il suo abbandono fu legato ad un infortunio:

“Dopo aver subito un infortunio alla gamba sul palco del festival nella settimana precedente al primo weekend, Frank Ocean non è stato in grado di eseguire lo spettacolo previsto ma era ancora intento a esibirsi, e in 72 ore, lo spettacolo è stato rielaborato per necessità di quanto accaduto. Su consiglio del medico, Frank non è in grado di svolgere il weekend 2 a causa di due fratture e una distorsione alla gamba sinistra”

Coachella 2024, biglietti e prezzi

Curiosi di sapere a quanto si aggirano i prezzi del Coachella 2024? Vi diamo qualche informazione. Gli abbonamenti Coachella 2024 saranno in vendita a partire da venerdì 19 gennaio alle 11:00 (ora americana) tramite AXS con prezzi scaglionati che vanno da 499 dollari a 599 dollari ciascuno più commissioni di servizio per i pass base, da 599 a 649 ciascuno più commissioni di servizio con aggiunto di un pass navetta e tra i $ 1.069 e $ 1.269 più commissioni per i pass VIP. È disponibile anche il parcheggio preferenziale al costo di 199 dollari circa più supplemento. Il campeggio quest’anno ha un prezzo di 149 dollari per il campeggio in auto o in tenda e $ 375 più tasse per il campeggio in auto che includerà un posto riservato situato più vicino all’ingresso della sede.