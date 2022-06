Continua il tour Dodici Note – TUTTI SU! di Claudio Baglioni che vede 12 date alle Terme di Caracalla, due date al Teatro Greco di Siracusa e le ultime due tappe all’Arena di Verona a fine luglio 2022. E stasera, 7 giugno, il cantautore tornerà con una nuova data proprio alle Terme di Caracalla.

Un progetto curato nei minimi dettagli e accompagnato sul palco da numerosi musicisti e orchestrali. Ci saranno, infatti, 23 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione “Forum Studios” e diretta dal Maestro Danilo Minotti, e il Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini.

In una recente intervista per Tv2000, pubblicata dallo stesso Baglioni sui social, il cantante racconta:

“Si è aggiunto questo Su, perché alla fine di Ninna Nanna della guerra, vedevo che tutto il pubblico di alzava dalle persone. Non era una standing ovation ma un atto di presenza, come per dire “Ci siamo tutti”, un patto ad emergere di nuovo (…) Non credo sia solo un segnale di apertura ma interesse, con le 12 note si fa tutta la musica, popolare, antica, sinfonica o classica. Sono i mattoncini che ognuno di noi deve mettere in fila per emozionare”

“I miei 71 concerti si sono tenuti in 71 teatri diversi per evitare la trappola della replica, uguale alla serata precedente. In quei tempi e momenti di preparazione, significata incontrare qualcun altro e conoscersi meglio” aggiunge il cantautore.

Qui il video delle sue dichiarazioni.

Claudio Baglioni, Terme di Caracalla, 8 giugno 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data dell’8 giugno. I posti liberi sono nel settore D (50 euro), settore C (60 euro), settore B (75 euro), settore A (85 euro) e Poltronissima a 95 euro. Cliccate qui per informazioni e per acquistare i biglietti.

Claudio Baglioni, Terme di Caracalla, 8 giugno 2022, scaletta

Ecco, a seguire la scaletta del concerto di Claudio Baglioni che include grandi classici del suo repertorio fino ai più recenti “Mal d’amore” e “Gli anni più belli.

Io sono qui

Dodici note

Acqua dalla luna

Dagli il via

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

Gli anni più belli

Un po’ di più

Amori in corso

Come ti dirò

Io non sono lì

Quante volte

Mal d’amore

E adesso la pubblicità

Io me ne andrei

Con tutto l’amore che posso

Quanto ti voglio

Fammi andar via

W l’Inghilterra

Poster

Uomini persi

Ninna nanna nanna ninna

Buona fortuna

Noi no

Questo piccolo grande amore / Amore bello / E tu… / Sabato pomeriggio / Strada facendo

Uomo di varie età

Strada facendo

Avrai

Mille giorni di te e di me

Via

La vita è adesso