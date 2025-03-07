La scaletta e l’ordine delle canzoni di Claudio Baglioni in concerto a Spoleto (Perugia), venerdì 7 marzo 2025: il live è sold out

Claudio Baglioni è in concerto al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti a Spoleto (Perugia) con una nuova data del suo tour teatrale.

Dopo “SOLO” e “SOLObis”, “PIANO DI VOLO SOLOtris” rappresenta il gran finale del percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri classici. E stasera, 28 febbraio 2025, Claudio Baglioni sarà in concerto al Teatro Comunale a Sassari con una nuova tappa del suo tour.

“SOLOtris”, con 120 concerti che attraversano dal Nord al Sud il Belpaese fino alla fine dell’anno, toccando gli scenari più prestigiosi e suggestivi di 48 città italiane, chiude la trilogia di SOLO. Con un totale di 300 esibizioni, il progetto live diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).

A seguire potete leggere informazioni sui biglietti, sull’orario di inizio del live e sulla scaletta delle canzoni prevista a Spoleto.

1 Indice La scaletta delle canzoni di Claudio Baglioni a Spoleto (Perugia), 7 marzo 2025

La scaletta delle canzoni di Claudio Baglioni a Spoleto (Perugia), 7 marzo 2025

Leggi su Soundsblog la scaletta di Claudio Baglioni a Spoleto.

Uomo di varie età

Solo

Dieci dita

Gli anni più belli

Fotografie

Dodici note

Acqua dalla Luna

Noi No

Amori in corso

Con tutto l’amore che posso

Un po’ di più

Signora delle ore scure

Tienimi con te

Pioggia blu

Quei due

Domani mai

Quante volte

Mal d’amore

Strada facendo

Acqua nell’acqua, Io me ne andrei, Adesso la pubblicità, Sono io (l’uomo della storia accanto)

Cuore d’aliante, Dagli il via, Un nuovo giorno o un giorno nuovo, Io sono Qui

Amore bello, E tu, Questo piccolo grande amore, E tu come stai

Avrai

Mille giorni di te e di me

La vita è adesso

Il concerto a Spoleto inizierà alle 21. Il live è sold out e non sono più disponibili biglietti per la data di venerdì 7 marzo 2025.