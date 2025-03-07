Home Claudio Baglioni Claudio Baglioni a Spoleto, la scaletta del concerto di venerdì 7 marzo 2025

Claudio Baglioni a Spoleto, la scaletta del concerto di venerdì 7 marzo 2025

La scaletta e l’ordine delle canzoni di Claudio Baglioni in concerto a Spoleto (Perugia), venerdì 7 marzo 2025: il live è sold out

di Alberto Graziola
Claudio Baglioni a Spoleto, la scaletta del concerto di venerdì 7 marzo 2025
7 Marzo 2025 21:32

Claudio Baglioni è in concerto al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti a Spoleto (Perugia) con una nuova data del suo tour teatrale.

Dopo “SOLO” e “SOLObis”, “PIANO DI VOLO SOLOtris” rappresenta il gran finale del percorso concertistico assolo con il terzo, nuovo e perfezionato capitolo dell’esperienza musicale dal vivo nei teatri classici. E stasera, 28 febbraio 2025, Claudio Baglioni sarà in concerto al Teatro Comunale a Sassari con una nuova tappa del suo tour.

“SOLOtris”, con 120 concerti che attraversano dal Nord al Sud il Belpaese fino alla fine dell’anno, toccando gli scenari più prestigiosi e suggestivi di 48 città italiane, chiude la trilogia di SOLO. Con un totale di 300 esibizioni, il progetto live diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).

A seguire potete leggere informazioni sui biglietti, sull’orario di inizio del live e sulla scaletta delle canzoni prevista a Spoleto.

La scaletta delle canzoni di Claudio Baglioni a Spoleto (Perugia), 7 marzo 2025

Leggi su Soundsblog la scaletta di Claudio Baglioni a Spoleto.

  • Uomo di varie età
  • Solo
  • Dieci dita
  • Gli anni più belli
  • Fotografie
  • Dodici note
  • Acqua dalla Luna
  • Noi No
  • Amori in corso
  • Con tutto l’amore che posso
  • Un po’ di più
  • Signora delle ore scure
  • Tienimi con te
  • Pioggia blu
  • Quei due
  • Domani mai
  • Quante volte
  • Mal d’amore
  • Strada facendo
  • Acqua nell’acqua, Io me ne andrei, Adesso la pubblicità, Sono io (l’uomo della storia accanto)
  • Cuore d’aliante, Dagli il via, Un nuovo giorno o un giorno nuovo, Io sono Qui
  • Amore bello, E tu, Questo piccolo grande amore, E tu come stai
  • Avrai
  • Mille giorni di te e di me
  • La vita è adesso

Il concerto a Spoleto inizierà alle 21. Il live è sold out e non sono più disponibili biglietti per la data di venerdì 7 marzo 2025.

Claudio BaglioniNotizie

Altri articoli su Claudio Baglioni