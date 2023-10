Claudio Baglioni si esibirà in concerto stasera, 13 ottobre 2023, al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni insieme alle informazioni sui biglietti.

Claudio Baglioni, Palermo, 13 ottobre 2023, la scaletta del concerto

Il concerto di Claudio Baglioni inizierà alle 21.

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d’amore

W l’Inghilterra

Medley: Sono io, Cuore D’Aliante, Uomo di varie età

Le ragazze dell’est

Uomini persi

Noi no

Medley: Amori in corso, Un nuovo giorno un giorno nuovo, Con voi

Questo piccolo grande amore

Dodici note

Io sono qui

Medley: Amore bello, Solo, Sabato pomeriggio

Porta portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu

Strada facendo

La vita è adesso

Poster

A tutto cuore (musica)

Claudio Baglioni, Palermo, 13 ottobre 2023, bigleitit

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Claudio Baglioni a Palermi, in programma venerdì 13 ottobre 2023. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Ecco tutte le informazioni in merito ai concerti previsti a Palermo:

INGRESSI E ORARI

Ingresso unico: Via Renato Guttuso

Apertura porte: ore 19.00

Apertura botteghino: ore 18.00

Inizio spettacolo: ore 21.00

VIABILITÀ E PARCHEGGI

Cambio viabilità Via Lanza di Scalea: all’altezza dell’ultimo varco precedente la rotatoria ove è ubicato il Velodromo nei pressi dell’“MD Discount”, obbligo di svolta a SX sulla carreggiata centrale

È consigliato privilegiare l’uso dei mezzi pubblici, laddove possibile: è possibile consultare le tratte proposte da AMAT PA, secondo esigenze, a questo link https://www.amat.pa.it/

Parcheggio riservato a diversamente abili in Via Renato Guttuso

ALL’INTERNO DELLA VENUE NON SARÀ CONSENTITO:

– utilizzare bottiglie, lattine, mezzi contundenti, contenitori di vetro, plastica e alluminio;

– fumare sul prato e nell’area spettatori (saranno presenti smoking area);

– indossare scarpe con tacchi a spillo sul prato (danneggiano gravemente il manto erboso);

– introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità;

– portare valigie, caschi, zaini di dimensioni superiori ai 30 cm di altezza, spray e liquidi di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi-professionale (GoPro);

Per ragioni di ordine pubblico, gli ingressi saranno presidiati e controllati da personale di sicurezza.