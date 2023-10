Appuntamento con Claudio Baglioni all’Arena di Verona stasera, domenica 8 ottobre 2023, con una nuova data del suo “aTUTTOCUORE” tour. I live sono curatissimi, nei minimi dettagli. Sull’immenso spazio scenico 3D, nel quale tutte le dimensioni – orizzontalità, verticalità, profondità – vengono esplorate ed esaltate, la narrazione fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Racconti per immagini, sviluppati – per la prima volta in un live di Baglioni – su grandi schermi e atmosfere, costumi e tatuaggi tribali che richiamano pellicole come “Mad Max” o “Codice Genesi” si mescolano, infatti, al ruolo e agli interventi di un coro da tragedia greca e a imponenti movimenti scenici che richiamano gli allestimenti teatrali delle grandi Opere.

Ben 101, infatti, gli artisti sul palco: 21 polistrumentisti della band-orchestra diretta da Paolo Gianolio e 80 tra coristi, ballerini, performer, tra i quali 28 giovani artisti dell’Accademia Internazionale del Musical – alcuni al loro esordio in una produzione così importante – curati da Enrico Sortino, diretti dal maestro Francesco Di Nicola, con la direzione musicale di Tommaso Vittorini.

A seguire tutte le informazioni sul concerto di domenica 8 ottobre 2023 di Claudio Baglioni all’Arena di Verona, dalla scaletta delle canzoni alle informazioni sui biglietti.

Claudio Baglioni. la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Ecco le canzoni eseguite da Claudio Baglioni durante il suo tour. Il concerto inizierà alle 21.

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d’amore

W l’Inghilterra

Medley: Sono io, Cuore D’Aliante, Uomo di varie età

Le ragazze dell’est

Uomini persi

Noi no

Medley: Amori in corso, Un nuovo giorno un giorno nuovo, Con voi

Questo piccolo grande amore

Dodici note

Io sono qui

Medley: Amore bello, Solo, Sabato pomeriggio

Porta portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu

Strada facendo

La vita è adesso

Poster

A tutto cuore (musica)

Claudio Baglioni, Arena di Verona, 8 ottobre 2023, biglietti

