Claudio Baglioni si esibirà all’Arena di Verona martedì 26 luglio 2022. Il cantautore terrà due concerti, con la seconda data il giorno dopo, mercoledì 27 luglio. Sono gli ultimi appuntamenti per assistere ai suoi live, dopo il grande successo ottenuto alle Terme di Caracalla a Roma e al Teatro Greco a Siracusa.

“Dodici Note – TUTTI SU!” è il progetto musicale e spettacolare inedito, multidisciplinare. Fortemente innovativo e potente – vede Baglioni accompagnato da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione “Forum Studios” e diretta dal Maestro Danilo Minotti, e il Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini.

Ecco le parole di Claudio Baglioni nel parlare di questo nuovo tour:

Un grandissimo spettacolo universale in uno spazio unico al mondo.. Un teatro millenario che si apre verso il futuro per correre una nuova avventura tra suoni e luci, sogni e voci.

Qui sotto tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona, martedì 26 luglio 2022, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Claudio Baglioni, Arena di Verona, 26 luglio, Biglietti

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il concerto di Claudio Baglioni, all’Arena di Verona, martedì 26 luglio 2022. Si parte dai 35 euro della Gradinata Numerata con Visibilità Laterale fino ai 95 euro della Platea Numerata Cat. 1. Clicca qui per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Claudio Baglioni, Arena di Verona, 26 luglio, Scaletta concerto

Io sono qui

Dodici note

Acqua dalla luna

Dagli il via

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

Gli anni più belli

Un po’ di più

Amori in corso

Come ti dirò

Io non sono lì

Quante volte

Mal d’amore

E adesso la pubblicità

Io me ne andrei

Con tutto l’amore che posso

Quanto ti voglio

Fammi andar via

W l’Inghilterra

Poster

Uomini persi

Ninna nanna nanna ninna

Buona fortuna

Noi no

Questo piccolo grande amore / Amore bello / E tu… / Sabato pomeriggio / Strada facendo

Uomo di varie età

Strada facendo

Avrai

Mille giorni di te e di me

Via

La vita è adesso

Arena di Verona, Come arrivare

Ecco, infine, tutte le informazioni su come arrivare all’Arena di Verona per assistere al concerto di Claudio Baglioni:

In autobus

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.