Quali sono i singoli e gli album più venduti nella classifica inglese, in data 3 febbraio 2023? E’ uscita oggi la nuova chart Uk che vede diverse novità e cambiamenti nelle prime posizioni. Scopriamole insieme.

Classifica inglese singoli più venduti al 3 febbraio 2023

Resta stabile al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Uk “Flowers” di Miley Cyrus. Stabile alla 2 “Escapism” di Raye Ft 070 Shake. Medaglia di bronzo per Kill Bill di SZA. Regge ancora benissimo Anti-Hero di Taylor Swift, alla 4, a 15 settimane dalla pubblicazione. Sale alla 6 Miguel con Sure Thing. Cala dalla 7 alla 9 Let Go di Central Cee. Debutta alla 18 Love Again di Kid LAROI. Alla 23, invece, il nuovo singolo di Sam Smith, “I’m not here to make friends”.

FLOWERS, MILEY CYRUS ESCAPISM, RAYE FT 070 SHAKE KILL BILL, SZA ANTI-HERO, TAYLOR SWIFT MESSY IN HEAVEN, VENBEE & GODDARD SURE THING, MIGUEL CALM DOWN, REMA CREEPIN’, METRO BOOMIN/WEEKND/21 SAVAGE LET GO, CENTRAL CEE MISS YOU, OLIVER TREE & ROBIN SCHULZ

Classifica inglese album più venduti al 3 febbraio 2023

Se il nuovo singolo “I’m not here to make friends” non è andato oltre il 23esimo posto, l’album “Gloria” di Sam Smith ha conquistato la vetta degli album più venduti in Uk. Secondo post per “The Highlights” di The Weeknd mentre medaglia di bronzo per Midnights di Taylor Swift. Sale alla 5 “Curtain Call – The Hits” di Eminem, bene anche = di Ed Sheeran (dalla 8 alla 6). Rientra in top ten Harry’s House di Harry Styles (dalla 12 alla 8). Ava Max debutta alla 11 con “Diamonds & Dancefloors” mentre crollano dalla 5 alla 52 i Maneskin con “Rush!”. Qui sotto le prime dieci posizioni.