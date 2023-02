Quali sono i singoli e gli album più venduti nella classifica inglese, in data 17 febbraio 2023? E’ uscita oggi la nuova chart Uk che vede diverse novità e cambiamenti nelle prime posizioni. Scopriamole insieme.

Classifica inglese, singoli più venduti al 17 febbraio 2023

Continua il dominio di Miley Cyrus, in vetta con la sua hot “Flowers”. Stabile in seconda posizione Escapism di Raye feat. 070 Shake. Sale alla 3 Boy’s a liar di Pinkpantheress. Cala dalla 3 alla 4 Kill Bill di SZA. Perde una posizione Anti-hero di Taylor Swift, dalla 5 alla 6. Boom di Harry Styles: la sua As it was schizza dalla 34 alla 7 dopo 46 settimane dalla pubblicazione. Il nuovo singolo di Linkin Park, Lost, debutta alla 18. Alla 66 Special di Lizzo.

01. FLOWERS, MILEY CYRUS

02. ESCAPISM, RAYE FT 070 SHAKE

03. BOY’S A LIAR, PINKPANTHERESS

04. KILL BILL, SZA

05. SURE THING, MIGUEL

06. ANTI-HERO, TAYLOR SWIFT

07. AS IT WAS, HARRY STYLES

08. CALM DOWN, REMA

09. MESSY IN HEAVEN, VENBEE & GODDARD

10. CREEPIN’, METRO BOOMIN,/WEEKND/21 SAVAGE

Classifica inglese, album più venduti al 17 febbraio 2023

Il nuovo disco dei Paramore, This is Why, debutta alla numero 1 della classifica. Sale dalla 6 alla 2, l’album di Harry Styles, Harry’s House. Stabile alla 3, invec,e The Highlights di The Weeknd. Esordio al quarto posto per la band You Me At Six con Truth Decay. Semore bene Taylor Swift con Midnights. Sale dalla 10 alla 8 Diamonds di Elton John. Chiude la top ten il disco ABBA Gold Greatest Hits. Crollo per Shania Twain. L’album Queen of me precipita alla 1 alla 12. Scivola dalla 13 alla 19 Gloria di Sam Smith. Rush! dei Maneskin è fuori dalla top 100. Rientra alla 39 ANTI di Rihanna, dopo il Super Bowl 2023 dove ha annunciato anche la sua seconda gravidanza.

01. THIS IS WHY, PARAMORE

02. HARRY’S HOUSE, HARRY STYLES

03. THE HIGHLIGHTS, WEEKND

04. TRUTH DECAY, YOU ME AT SIX

05. MIDNIGHTS, TAYLOR SWIFT

06. SOS, SZA

07. CURTAIN CALL, EMINEM

08. DIAMONDS, ELTON JOHN

09. =, ED SHEERAN

10. GOLD- GREATEST, HITS, ABBA